Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев анонсував подання до парламенту урядового проєкту нового Трудового кодексу "незабаром". Про це він повідомив у Telegram.

За словами нардепа, новий Трудовий кодекс має прийти на заміну чинному, який діє ще з радянських часів, і "осучаснити правове регулювання трудових відносин в державі на ринкових засадах, з дебюрократизацією, мінімальним втручанням держави, але і з реальним, а не номінальним захистом прав працівників".

"Текст ТК розроблений Кабміном, буде внесений незабаром, після остаточних консультацій, до ВР", – заявив політик.