Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Гетманцев анонсував подання до парламенту урядового проєкту нового Трудового кодексу "незабаром"

127

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев анонсував подання до парламенту урядового проєкту нового Трудового кодексу "незабаром". Про це він повідомив у Telegram.

За словами нардепа, новий Трудовий кодекс має прийти на заміну чинному, який діє ще з радянських часів, і "осучаснити правове регулювання трудових відносин в державі на ринкових засадах, з дебюрократизацією, мінімальним втручанням держави, але і з реальним, а не номінальним захистом прав працівників".

"Текст ТК розроблений Кабміном, буде внесений незабаром, після остаточних консультацій, до ВР", – заявив політик.

Гетманцев, Трудовий кодекс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 9 декабря 2025
Понедельник, 8 декабря 2025
Воскресенье, 7 декабря 2025
Суббота, 6 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023