Не має юридичних підстав: У Європі відкинули позов росії проти Euroclear

Європейська комісія відкинула позов, поданий Центральним банком росії проти Euroclear — бельгійського центрального депозитарію цінних паперів, який зберігає іммобілізовані російські суверенні активи на суму близько 185 млрд євро. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Еuronews.

Про початок судового розгляду Центральний банк росії оголосив у п’ятницю, заявивши про намір вимагати "відшкодування збитків" та звинувативши Euroclear у блокуванні вивільнення активів, що перебувають під дією санкцій ЄС. Позов подано до Арбітражного суду москви.

Ситуація розгортається на тлі підготовки Європейським Союзом механізму спрямування доходів від заморожених суверенних активів росії на безвідсоткову репараційну позику для України. Ключову роль у цій схемі відіграє саме Euroclear. Остаточне рішення щодо запуску механізму лідери ЄС мають ухвалити 18 грудня.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що в Брюсселі очікують подальших "спекулятивних судових процесів" з боку росії з метою перешкодити дотриманню міжнародного права та уникнути відповідальності за завдані Україні збитки.

За його словами, всі європейські установи, які зберігають російські активи, повністю захищені від можливих юридичних чи фінансових дій москви.

З лютого 2022 року ЄС заморозив активи Центрального банку росії на суму близько 210 млрд євро. Чинний санкційний режим дозволяє Euroclear компенсувати потенційні втрати. Зокрема, у разі арешту російським судом активів Euroclear у рф компанія зможе використати кошти, які російський Національний розрахунковий депозитарій утримує в Європейському Союзі.

Крім того, запропонований репараційний механізм передбачає новий порядок міждержавного врегулювання спорів. У разі конфіскації росією суверенних активів Бельгії остання зможе компенсувати збитки за рахунок заморожених російських резервів.

Запроваджені правові гарантії мають зняти занепокоєння Бельгії, яка раніше висловлювала сумніви щодо юридичних ризиків репараційного кредиту. У Єврокомісії наголосили, що запропонований механізм є законним і юридично стійким.

Euroclear офіційно відмовився коментувати позов. Раніше компанія критично оцінювала ідею репараційного кредиту, називаючи її юридично складною та ризикованою.

Позов росії було подано невдовзі після того, як країни ЄС погодили екстрене рішення про безстрокову іммобілізацію активів Центробанку рф. Відповідно до нового законодавства, активи можуть бути розблоковані лише за умови припинення росією загроз для європейської економіки та виплати репарацій Україні — критерії, які в ЄС вважають практично недосяжними у найближчій перспективі.