Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Не має юридичних підстав: У Європі відкинули позов росії проти Euroclear

121

Європейська комісія відкинула позов, поданий Центральним банком росії проти Euroclear — бельгійського центрального депозитарію цінних паперів, який зберігає іммобілізовані російські суверенні активи на суму близько 185 млрд євро. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Еuronews.

Про початок судового розгляду Центральний банк росії оголосив у п’ятницю, заявивши про намір вимагати "відшкодування збитків" та звинувативши Euroclear у блокуванні вивільнення активів, що перебувають під дією санкцій ЄС. Позов подано до Арбітражного суду москви.

Ситуація розгортається на тлі підготовки Європейським Союзом механізму спрямування доходів від заморожених суверенних активів росії на безвідсоткову репараційну позику для України. Ключову роль у цій схемі відіграє саме Euroclear. Остаточне рішення щодо запуску механізму лідери ЄС мають ухвалити 18 грудня.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що в Брюсселі очікують подальших "спекулятивних судових процесів" з боку росії з метою перешкодити дотриманню міжнародного права та уникнути відповідальності за завдані Україні збитки.

За його словами, всі європейські установи, які зберігають російські активи, повністю захищені від можливих юридичних чи фінансових дій москви.

З лютого 2022 року ЄС заморозив активи Центрального банку росії на суму близько 210 млрд євро. Чинний санкційний режим дозволяє Euroclear компенсувати потенційні втрати. Зокрема, у разі арешту російським судом активів Euroclear у рф компанія зможе використати кошти, які російський Національний розрахунковий депозитарій утримує в Європейському Союзі.

Крім того, запропонований репараційний механізм передбачає новий порядок міждержавного врегулювання спорів. У разі конфіскації росією суверенних активів Бельгії остання зможе компенсувати збитки за рахунок заморожених російських резервів.

Запроваджені правові гарантії мають зняти занепокоєння Бельгії, яка раніше висловлювала сумніви щодо юридичних ризиків репараційного кредиту. У Єврокомісії наголосили, що запропонований механізм є законним і юридично стійким.

Euroclear офіційно відмовився коментувати позов. Раніше компанія критично оцінювала ідею репараційного кредиту, називаючи її юридично складною та ризикованою.

Позов росії було подано невдовзі після того, як країни ЄС погодили екстрене рішення про безстрокову іммобілізацію активів Центробанку рф. Відповідно до нового законодавства, активи можуть бути розблоковані лише за умови припинення росією загроз для європейської економіки та виплати репарацій Україні — критерії, які в ЄС вважають практично недосяжними у найближчій перспективі.

Euroclear
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 15 декабря 2025
Воскресенье, 14 декабря 2025
Суббота, 13 декабря 2025
Пятница, 12 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023