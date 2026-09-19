ПФУ: Українські олімпійські чемпіони можуть отримати доплату до пенсії

Деякі українці можуть отримати доплату до пенсії за особливі заслуги перед державою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Мова йде про українських олімпійських чемпіонів та інших видатних спортсменів, які мають особливі заслуги перед державою.
Виплата розраховується від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року цей показник становить дві тисячі п'ятсот дев'яносто п'ять гривень.
Розміри доплат такі:
Найбільшу суму, 908,25 гривні щомісяця, у 2026 році отримають спортсмени з найбільшою кількістю перемог.
Пенсія за особливі заслуги не є самостійною виплатою. Вона додається до основної пенсії, яку людина вже отримує за законом - за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.
Тобто спортсмен, який відповідає критеріям закону, отримує звичайну пенсію плюс доплату за особливі заслуги.
Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" №1767-III визначає категорію "видатні спортсмени". До неї належать переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, а також чемпіони і рекордсмени світу та Європи.
Конкретний розмір доплати залежить від кількості перемог або чемпіонських титулів людини.
Розміри надбавок затвердили наказом Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2017 року №2054. Вони прив'язані до прожиткового мінімуму, тому змінюються разом із ним.
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