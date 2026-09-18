Зеленський: Китай може знайти спосіб підштовхнути рф до переговорів, але не робить цього

Китай може знайти спосіб підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до переговорів, але не робить цього, бо Пекін не з Україною у цій війні.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що не бачить, щоб Китай тиснув на Росію з метою припинення війни. Про це політик сказав в інтервʼю NHK.

Він наголосив, що ніколи не бачив, щоб Китай тиснув на Росію з метою припинення війни.

"Можливо, вони роблять це під час якихось своїх двосторонніх зустрічей. Не знаю. Але я вважаю, що вони мають величезний вплив на Росію, особливо зараз, коли є багато санкцій, тіньовий флот, а також відрізані енергетичні та банківські системи. Звісно, Китай може знайти спосіб підштовхнути Путіна до переговорів. Я впевнений. Але вони цього не зробили. І якщо ти можеш, але не робиш, то це підтримка чи ні?" - зазначив Зеленський.

Він вважає, що Китай більше на боці Росії.

"Шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні – політично. Справа навіть не у зброї. Справа в політичній волі. І шкода, тому що цю війну можуть миттєво зупинити сильні лідери, зокрема й Китай. Шкода, що вони не на нашому боці. Але це не проблема. Це прикрість", - наголосив президент України.

З його слів, проблема полягає в тому, що КНР "не посередині", а "трохи більше на боці Росії". При цьому він додав, що йдеться не про пряме надання зброї, а про більшу відкритість до Росії та готовність допомагати більше їм, ніж Україні, а у випадку такої великої країни "це "трохи" означає багато".

"Але я знаю, що їхні технології потрапляють до Росії. Обладнання, яке вони використовують, надходить із Китаю, імовірно, разом із фахівцями й технологіями", - додав він.

Зеленський сказав, що ракета північнокорейського виробництва прилітала в Україну, а китайських не бачив.