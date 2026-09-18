Посол США при НАТО: Окремі домовленості про припинення вогню можуть допомогти Україні та росії

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що окремі домовленості про припинення вогню можуть допомогти Україні та Росії наблизитися до ширшого мирного врегулювання.
Про це він сказав в ефірі Fox News у четвер, 17 вересня.
За словами Вітакера, нині сторони не можуть дійти згоди щодо завершення війни. Однією з причин він назвав прагнення України та Росії покращити свої позиції на полі бою. Дипломат також згадав підготовку до зимового періоду та очікування Москви щодо можливих результатів узимку.
Вітакер вважає, що переговорний процес можна просувати поступово - через домовленості щодо припинення ударів по окремих категоріях об’єктів.
Зокрема, йдеться про енергетичну інфраструктуру, лікарні та інші цивільні об’єкти. На думку американського дипломата, домовленості в окремих сферах могли б створити умови для подальшого ширшого врегулювання.
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