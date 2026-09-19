Зеленський: У рамках Карпатського форуму вже досягнуто домовленостей про інвестиції на $1 млрд

У рамках першого Карпатського економічного форуму вже досягнуто домовленостей про інвестиції на $1 млрд, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Це тільки початок, і у нас дійсно дуже хороші результати першого саміту. Велика кількість бізнесу залучена до цього результату. Вже на один мільярд є домовленості. Інвестиції в Українські Карпати мають серйозний запит. Наступний крок – це інвестиції в тури", – йдеться в його телеграм-каналі.
Зазначається, що Зеленський разом із президентом Румунії Нікушором Даном взяли участь у першому Карпатському економічному форумі.
Також повідомляється, що окремо на ньому працює інвестиційна EXPO-зона, де кожна країна Карпатської вісімки презентує інвестиційні спроможності для регіону.
"Дев'ять українських компаній представляють свої проєкти в енергетиці, промисловості, транспорті й логістиці та агропродовольчому секторі. Після форуму разом із Нікушором Даном відвідали виставку", – зазначив президент.
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