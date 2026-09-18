В Україні припиняють діяти тимчасові спрощення щодо маркування харчових продуктів

З 1 жовтня 2026 року в Україні припинять діяти тимчасові спрощення щодо маркування харчових продуктів і кормів, які запровадили після початку повномасштабного вторгнення Росії. Оператори ринку мають знову повністю дотримуватися вимог законодавства.

Як пише Dilo, про це повідомила Держпродспоживслужба.

Відповідні зміни передбачає постанова Кабінету міністрів України від 29 липня 2026 року №980.

Уряд скасував низку постанов, ухвалених у 2022 році, які передбачали тимчасові винятки для маркування в умовах воєнного стану.

З наступного місяця на харчових продуктах має бути повна обов'язкова інформація, передбачена Законом України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів".

Зокрема, на етикетці мають зазначатися:

назва продукту;

склад;

інформація про алергени;

кількість продукту;

строк придатності;

умови зберігання;

поживна цінність;

інші відомості, передбачені законодавством.

Інформація на упаковці має бути точною та достовірною і не повинна вводити споживача в оману.

Щодо кормів, оператори ринку також повинні забезпечувати маркування відповідно до вимог законодавства у сфері безпечності та гігієни кормів.

"Операторам ринку необхідно завчасно перевірити маркування продукції, яка виробляється або ввозиться в Україну, та привести його у відповідність до чинних вимог", — зазначили у Держпродспоживслужбі.