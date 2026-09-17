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Блокада портів поставила під загрозу сівбу озимої пшениці в росії, - ЗМІ

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Блокада портів у Чорному та Азовському морях паралізувала експорт російського збіжжя, залишила аграріїв без виторгу та поставила під загрозу сівбу озимої пшениці, яка забезпечує дві третини всього щорічного врожаю зернових у РФ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

На початку вересня сільгоспвиробники РФ засіяли озиминою 2,6 млн га (зокрема 2,4 млн га пшениці), що на 25% нижче за середній рівень останніх років. Експорт російського зерна в серпні та вересні обвалився до мінімумів з 2010 року — майже втричі порівняно зі звичайними показниками.

Внутрішні ціни впали значно нижче від собівартості через накопичення нерозпроданого врожаю, а різке здорожчання пального додатково вдарило по фінансовому стану галузі.

Згідно з опитуванням тисячі аграріїв, 26% російських фермерів цього року вирішили повністю відмовитися від сівби озимої пшениці, ще 32% планують скоротити площі посівів, і лише 29% збираються сіяти у попередньому обсязі. Президент Російського зернового союзу Аркадій Злочевський наголошує, що головний ризик зриву осінньої кампанії — фізична відсутність грошей на закупівлю пального, насіння та добрив.

Криза спричинена зупинкою основних логістичних маршрутів:

Азовські порти: через удари безпілотників із середини липня заблоковано роботу терміналів, через які щомісяця вивозили до 1,5 млн тонн збіжжя;

Порт Новоросійська: у серпні припинили роботу всі три ключові зернові термінали загальною потужністю перевалки 25 млн тонн зерна на рік;

Падіння експорту: у серпні відвантаження впали на 60% рік до року — до 2,2 млн тонн, а у вересні прогнозують зниження до 2 млн тонн;

Накопичення залишків: за оцінками аналітиків компанії "ПроЗерно", нерозпроданими можуть залишитися до 35 млн тонн зерна врожаю цього року, зокрема 22 млн тонн пшениці.

Експерти зазначають, що перспективи швидкого відновлення безпечного судноплавства в акваторії відсутні, що створює загрозу системної кризи всієї зернової галузі РФ.

росія, озима пшениця, сівба
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