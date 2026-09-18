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Корецький пропонує внесли Київ та область до переліку територій підвищеного ризику

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Київ та Київську область внесли до переліку територій підвищеного ризику.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами очільника уряду, залучення столиці та регіону до цієї зони є першим із запланованих кроків.

"Перше - включаємо Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику", - зазначив посадовець.

Розширення списку дозволить застосувати додаткові заходи безпеки та оптимізувати ресурси для захисту населення й критичної інфраструктури в регіоні.

Включення столичного регіону до переліку відкриває нові можливості для місцевих підприємців та паливного сектору.

Зокрема, пропонується запровадити такі зміни:

Розширення географії - державні інструменти підтримки бізнесу поширять на компанії, майно яких розташоване в Києві та області.

Підтримка АЗС і нафтовиків - до об'єктів, які можна застрахувати від воєнних ризиків, додадуть паливні резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та спеціальний транспорт (зокрема бензовози).

Більші компенсації - граничний розмір часткової компенсації страхових премій із держбюджету хочуть збільшити до 5 млн гривень.

Корецький
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