Корецький пропонує внесли Київ та область до переліку територій підвищеного ризику

Київ та Київську область внесли до переліку територій підвищеного ризику.
Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами очільника уряду, залучення столиці та регіону до цієї зони є першим із запланованих кроків.
"Перше - включаємо Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику", - зазначив посадовець.
Розширення списку дозволить застосувати додаткові заходи безпеки та оптимізувати ресурси для захисту населення й критичної інфраструктури в регіоні.
Включення столичного регіону до переліку відкриває нові можливості для місцевих підприємців та паливного сектору.
Зокрема, пропонується запровадити такі зміни:
Розширення географії - державні інструменти підтримки бізнесу поширять на компанії, майно яких розташоване в Києві та області.
Підтримка АЗС і нафтовиків - до об'єктів, які можна застрахувати від воєнних ризиків, додадуть паливні резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та спеціальний транспорт (зокрема бензовози).
Більші компенсації - граничний розмір часткової компенсації страхових премій із держбюджету хочуть збільшити до 5 млн гривень.
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