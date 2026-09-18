Підласа: Уряд переніс на грудень капітальні видатки, що були заплановані на осінь

Через проблеми із отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані на вересень-листопад, зокрема видатки на підготовку енергетики до зими.
Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у подкасті "Хроніки економіки".
"Мінфін вніс зміни до розпису державного бюджету і відклав деякі видатки вересня, жовтня і листопада на грудень. В першу чергу це капітальні видатки: будівництво і реконструкція, в тому числі лікарень; це будівництво укриттів в лікарнях і школах; захист енергетики; будівництво соціального житла тощо", – зазначила вона.
Зокрема сума видатків, які перенесли з вересня на грудень, складає 39 млрд грн.
"Але, коли ми говоримо про капітальні видатки, то ми розуміємо, що відкладення їх на грудень означає, що у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо буде зробити", – додала вона.
Брак фінансування виник через те, що уряд та парламент вчасно не виконали зобов'язання в межах програм отримання міжнародної фінансової допомоги, наголосила Підласа. Вона нагадала про законопроєкт про скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро. Верховна Рада мала ухвалити його в цілому до кінця серпня, щоб у середині вересня отримати транш від Європейського Союзу.
"Однак ми ухвалили законопроєкт у середині вересня, тобто у кращому разі гроші прийдуть наприкінці жовтня – на два місяці пізніше. Але на ці гроші були розраховані видатки", – заявила вона.
Загалом на 2026 рік було передбачено отримати $50,8 млрд міжнародного фінансування, та через затримки із виконанням вимог Україна станом на зараз отримала лише близько $21 млрд, уточнила Підласа.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023