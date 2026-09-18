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Підласа: Уряд переніс на грудень капітальні видатки, що були заплановані на осінь

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Підласа: Уряд переніс на грудень капітальні видатки, що були заплановані на осінь

Через проблеми із отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані на вересень-листопад, зокрема видатки на підготовку енергетики до зими.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у подкасті "Хроніки економіки".

"Мінфін вніс зміни до розпису державного бюджету і відклав деякі видатки вересня, жовтня і листопада на грудень. В першу чергу це капітальні видатки: будівництво і реконструкція, в тому числі лікарень; це будівництво укриттів в лікарнях і школах; захист енергетики; будівництво соціального житла тощо", – зазначила вона.

Зокрема сума видатків, які перенесли з вересня на грудень, складає 39 млрд грн.

"Але, коли ми говоримо про капітальні видатки, то ми розуміємо, що відкладення їх на грудень означає, що у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо буде зробити", – додала вона.

Брак фінансування виник через те, що уряд та парламент вчасно не виконали зобов'язання в межах програм отримання міжнародної фінансової допомоги, наголосила Підласа. Вона нагадала про законопроєкт про скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро. Верховна Рада мала ухвалити його в цілому до кінця серпня, щоб у середині вересня отримати транш від Європейського Союзу.

"Однак ми ухвалили законопроєкт у середині вересня, тобто у кращому разі гроші прийдуть наприкінці жовтня – на два місяці пізніше. Але на ці гроші були розраховані видатки", – заявила вона.

Загалом на 2026 рік було передбачено отримати $50,8 млрд міжнародного фінансування, та через затримки із виконанням вимог Україна станом на зараз отримала лише близько $21 млрд, уточнила Підласа.

Підласа
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