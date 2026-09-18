ЄК планує обмежити доступ дітей до соціальних мереж, онлайн-ігор та чат-ботів з ШІ

Європейська комісія передала на розгляд Європейському парламенту та Раді ЄС законодавчу пропозицію EU KIDS Act, яким планує обмежити доступ дітей до соціальних мереж, онлайн-ігор та чат-ботів зі штучним інтелектом.

Про це йдеться у пропозиції на сайті Єврокомісії, ухваленій в четвер, 17 вересня.

EU Kids Act, який представила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, є законодавчою ініціативою Єврокомісії щодо захисту дітей від небезпек в інтернеті. Відповідний документ передбачає обмеження доступу неповнолітніх до окремих цифрових сервісів і заборону функцій, що можуть сприяти залежності або поширенню шкідливого контенту.

Згідно з ухваленою пропозицією, діти віком до 13 років не зможуть мати акаунти в соцмережах та на платформах для обміну відео. Водночас вони зможуть користуватися спеціально розробленими для дітей відеосервісами через акаунти батьків, за наявності їхнього дозволу.

Як уточнюється, самостійно створювати власний акаунт у соцмережах можна буде з 15 років.

Для підлітків від 13 до 15 років передбачені так звані мініакаунти. Їх створюватимуть і контролюватимуть батьки або опікуни, а функціональність таких акаунтів буде обмеженою. Також серед додаткових обмежень – батьки зможуть контролювати контакти дитини, а максимальний час користування такими сервісами становитиме одну годину на день.

При цьому для всіх користувачів віком до 18 років також передбачаються обов'язкові вимоги до безпечного дизайну цифрових сервісів.

Також правила поширюватимуться й на відеоплатформи, онлайн-ігри, чат-боти зі штучним інтелектом, магазини застосунків та операційні системи. Однак, окремі сервіси, зокрема, освітні платформи, енциклопедії та цифрові новинні ресурси, можуть бути звільнені від частини вимог.

Фон дер Ляєн наголосила, що новий закон змінює підхід до відповідальності платформ. Якщо раніше регуляторам доводилося доводити, що певні функції завдають шкоди дітям, то тепер самі компанії повинні будуть заздалегідь довести, що їхні сервіси є «безпечними за задумом».

Водночас для неповнолітніх пропонують заборонити нескінченне прокручування стрічки без зупинок, механізми винагород, які стимулюють постійне користування сервісом, push-сповіщення під час сну, небажані повідомлення від незнайомців та рекомендаційні алгоритми, засновані на профілюванні дитини.

ШІ-чатботи та «ШІ-компаньйони» мають бути вимкнені за замовчуванням і не повинні створювати емоційну залежність. Акаунти дітей мають бути приватними, а геолокація, камера та мікрофон – вимкненими.

Окрім цього, згідно з ініціативою Єврокомісії, чатботи не повинні будуть імітувати дружні чи особисті стосунки у спосіб, який може сформувати в дитини емоційну залежність.