Тихий: Команди України та США працюють над можливістю зустрічі Зеленського з Трампом

Команди України та США зараз працюють над можливістю зустрічі між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом на полях Генассамблеї ООН в Нью-Йорку.
Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NV.
За словами речника, українська та американська сторони зараз опрацьовують можливість зустрічі президентів, її наповнення та порядок денний.
Він зазначив, що команди прагнуть зробити переговори максимально змістовними.
Крім того, під час візиту Володимира Зеленського до США запланована велика кількість двосторонніх зустрічей.
"Буде велика кількість двосторонніх зустрічей президента України. Будуть десятки інших дуже важливих зустрічей. Крім того, і складова українсько-американська буде присутня. Я маю на увазі не лише зустріч з президентом, але й інші контакти, і, можливо, з представниками Конгресу, і з бізнес-колами, і з українською командою", - розповів Тихий.
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