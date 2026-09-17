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Аналітики: На курсову динаміку євро в Україні впливає ситуація з позиціями валюти на міжнародному ринку

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У першій половині вересня Національний банк України продовжує жорстко контролювати ситуацію на валютному майданчику. Попри гострий дефіцит валютної виручки від експортерів регулятору вдалося втримати офіційні показники практично на рівні кінця серпня. Станом на 15 вересня курс становив 44,62 гривні за долар порівняно з 44,52 гривні на початку місяця. Водночас у касах обмінних пунктів готівковий долар продають у межах 44,80–45,00 гривні.

Як пишуть Українські новини, про це йдеться в аналітичному огляді фахівців компанії КИТ Group на сайті ІА "Інтерфакс-Україна".

Утримання стабільності коштує регулятору значних ресурсів. З початку серпня до 4 вересня обсяг валютних інтервенцій Нацбанку сягнув рекордних 5,915 млрд доларів США. Високий попит на долари продиктований необхідністю відновлення пошкоджених об'єктів і закупівлі закордонного енергетичного обладнання перед зимою. Ситуацію ускладнює падіння агроекспорту через постійні російські атаки на портову інфраструктуру.

"Збільшення обсягів інтервенцій веде до швидкого зменшення обсягу міжнародних резервів", — зазначили експерти КИТ Group.

За даними НБУ, міжнародні резерви країни за серпень скоротилися на 5% і на початку вересня становили 48,66 млрд доларів. Додатковий тиск створює населення, яке на тлі воєнних ризиків і пришвидшення інфляції до 8,1% намагається переводити заощадження в іноземні гроші. Чиста купівля валюти громадянами у серпні зросла на 26%, сягнувши 562 млн доларів. При цьому додаткових траншів для покриття соціальних потреб бюджету від західних партнерів наразі небагато, хоча Єврокомісія вже затвердила 6,1 млрд євро на закупівлю дронів і ракет для ППО.

На світових майданчиках ринки завмерли в очікуванні засідання Федеральної резервної системи США, де з ймовірністю 90% є можливим підвищення базової ставки на 25 базисних пунктів через зростання американської інфляції. Це вже спричинило поступове зміцнення долара відносно євро. В Україні офіційний курс євровалюти з початку вересня трохи впав — з 51,64 до 51,52 гривні, а в роздрібному сегменті готівковий євро продають у межах 51,80–52 гривні.

"На курсову динаміку євро в Україні, як і раніше, впливає один-єдиний чинник: ситуація з позиціями євровалюти на міжнародному ринку", — підкреслили аналітики КИТ Group.

У короткостроковій перспективі на один-два тижні фахівці прогнозують базовий діапазон для долара в межах 44,65–44,95 гривні. У середньостроковому коридорі на два-три місяці курс оцінюють у 44,90–45,60 гривні за долар. У довгостроковій перспективі девальваційний тренд зберігатиметься через зростання потреб в імпорті, а до кінця зими курс може сягнути 45,80–46,50 гривні за долар за умови затримок міжнародної допомоги.

"Хоча гривня утримується на рівні до 45 грн/дол., використовувати національну валюту найкраще для термінових і точкових рішень, а от для довгострокового плану передбачити ліквідні валюти — долар і євро", — підсумували фахівці КИТ Group.

курс, долар, євро
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