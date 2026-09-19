Канада: Україна демонструє світові, що технічні інновації можуть впроваджуватися дуже швидко

Україна демонструє світові, що за умови полегшення бюрократичного тягаря технічні інновації можуть впроваджуватися дуже швидко.
Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив колишній директор з операцій Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки, відставний генерал-майор ВПС Канади Скотт Кленсі, коментуючи уроки російської війни в Україні.
“Уроків – безліч. Перший – це те, наскільки швидко можуть втілюватися інновації, якщо технології звільнити від тягаря військово-промислового апарату”, - сказав Кленсі.
На його переконання, великі оборонні підрядники не здатні на швидкі інновації, оскільки кожен їхній продукт має приносити прибуток.
“Натомість українцеві, який намагається пережити наступний день, байдуже до прав інтелектуальної власності та інших обмежень. Він швидко модифікує обладнання, розуміючи, що протилежна сторона готова на все, щоб його вбити. Такого роду інноваційність не характерна для сучасних західних армій”, - зазначив генерал-майор.
Він додав, що “це стосується не лише дронів, а усієї військової архітектури”.
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