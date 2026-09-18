Скалецька: В Україні можуть виникати перебої з окремими ліками

Попри російські удари по інфраструктурі, загального дефіциту лікарських препаратів в Україні наразі немає. Водночас перебої можуть виникати з окремими дороговартісними та рідкісними ліками, які мають мало альтернатив або залежать від імпортних поставок.

Про це в етері телеканалу "Апостроф" розповіла міністерка охорони здоров'я України у 2019–2020 роках, керівниця агенції "Право і здоров'я" Зоряна Скалецька.

За її словами, повідомлення про запаси окремих препаратів на 2–3 тижні не відображають загальної ситуації на фармацевтичному ринку. Йдеться про певні препарати конкретних виробників, які були завезені окремими партіями та потребують поповнення запасів.

Скалецька зазначила, що складніша ситуація може виникати з препаратами, які мають мало аналогів. Зокрема, це можуть бути ліки для лікування рідкісних захворювань або дороговартісні препарати, які завозять у менших кількостях.

"2-3 тижні ми говоримо не про загальну картину, а по певним препаратам, певних виробників. Тобто певні виробники, певні препарати на певних складах могли бути завезені партіями і потрібно буде оновити, тобто за 2-3 тижні довезуть нові партії. Тобто йде мова про те, в першу чергу, що це ті препарати, котрі довозяться в країну. Друге, це ті препарати, котрі не мають великої кількості альтернатив", — зазначила Скалецька.

Експертка наголосила, що з базовими препаратами критичної ситуації наразі немає. За її словами, український ринок має достатню кількість альтернативних лікарських засобів, а логістика між регіонами дозволяє оперативно переміщувати препарати з одних аптечних складів до інших.

"Якщо ми кажемо про те, що є певні препарати, котрі виробляються в Україні кількома виробниками і мають альтернативу, наприклад, ібупрофен, то знову ж таки, такі пацієнти не будуть мати проблем в доступі. Можемо говорити про певні, наприклад, досить рідкісні препарати, рідкісні захворювання, але, звичайно, такі пацієнти і так знають про те, що таких препаратів треба самостійно з дистриб'юторами навіть наводити", — підкреслила вона.

За словами Скалецької, навіть у разі знищення окремого складу чи аптеки необхідні ліки можуть бути доставлені з інших регіонів. Онлайн-замовлення та доставка також допомагають пацієнтам отримувати препарати, яких тимчасово немає в конкретному населеному пункті.

Вона зазначила, що пацієнти не залежать від одного препарату чи одного виробника, а запаси необхідних ліків розподілені між різними складами та регіонами України

Вона також пояснила, що, наприклад, у разі проблем з інсуліном пацієнти у критичній ситуації можуть отримати необхідну медичну допомогу в лікарнях. За її словами, у стаціонарних медичних закладах передбачені запаси препаратів для надання допомоги людям, які не можуть отримати необхідні ліки амбулаторно.

"На сьогодні в нас інсулін різні пацієнти приймають різні препарати. Якщо, наприклад, особа приймає інсулін і опинилась в ситуації — він зник, вона в такій ситуації може в критичній навіть ситуації, знову ж таки, тут їй підлягати госпіталізації, тоді в межах лікарні їй нададуть допомогу і з часом, поки вона в лікарні буде отримувати допомогу, вона вже зможе і отримати рецепт, і отримати, наприклад, особа навіть доставку. Тобто на сьогодні маємо розуміти, що пацієнти, котрі мають інші захворювання, приймають щодня певні препарати, вони закуповують в аптеці", — сказала вона.

За її словами, держава має інструменти для забезпечення пацієнтів критично необхідними препаратами. У разі тривалого ускладнення ситуації можуть використовуватися, зокрема, закупівлі через міжнародні організації та гуманітарні поставки.

Скалецька також порадила не створювати надмірних запасів ліків. За її словами, люди, які постійно приймають певні препарати, можуть мати запас приблизно на місяць, однак скуповувати ліки на тривалий період не варто.

"Для тих, хто приймає певні препарати, можна, наприклад, там на місячний певний запас тримати. Більше не рекомендовано, тому що ми не знаємо, які будуть погодні умови в нас в опалювальний сезон в найближчі 3-4 місяці. Ми не знаємо, яка ситуація буде економічна і кошти необхідно планово і розумно витрачати", — наголосила вона.