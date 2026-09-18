Смілянський: Тепер моя черга знищити в судовому порядку залишки репутації пана Пишного

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський подав позов проти Національного банку з вимогою скасувати рішення про його звільнення через профнепридатність.

Про це Смілянський повідомив у facebook, передають Українські Новини.

"Смілянський проти НБУ — 2-га серія, або "Помста — це страва, яка має подаватися холодною". Саме тому я почекав 80 днів після того, як НБУ вирішив мене звільнити, щоб відповісти, бо знав, що воно того варте", - написав гендиректор Укрпошти.

Він гадав, що за вказані 80 днів всі стали свідками скандалу в Сенс Банку, виступу голови НБУ на ТСК та ін.

"НБУ під керівництвом пана Пишного спробував знищити мою професійну репутацію, визнавши мене професійно непридатним. Не вийшло… Тепер моя черга знищити в судовому порядку залишки репутації пана Пишного. Там, відверто кажучи, вже небагато залишилося, проте сюжет треба довести до фіналу, і я точно влучу в ціль. Тому цього тижня мої адвокати подали позов до НБУ в Київський Окружний Адміністративний суд з вимогою скасувати рішення про моє звільнення у зв’язку з професійною непридатністю", - підкреслив Ігор Смілянський.

Він підкреслив, що впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді, вважає рішення щодо нього незаконним та упередженим.

"Позов подав особисто. Своїх юристів теж оплачую сам. Укрпошта нічого не платить. А от як виграю, то свої витрати, звісно, теж вимагатиму повернути з відсотками. Як кажуть в американських фільмах: "Payback’s a b..tch", - додав гендиректор Укрпошти.

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня НБУ повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ "Укрпошта" Смілянського Ігоря Юхимовича вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.

З огляду на це рішення, на виконання вимог законодавства АТ "Укрпошта" в особі уповноваженого органу має здійснити всі необхідні дії для заміни генерального директора й привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку. Так, упродовж п’яти робочих днів уповноважений орган АТ "Укрпошта" має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва, а надалі упродовж двох місяців – призначити нового керівника, який відповідає вимогам щодо професійної придатності.

Після чого стало відомо, що Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський продовжує працювати на своїй посаді.