«Флеш»: Потрібно відкрити доступ до карти переміщення російських ударних дронів для українців

Війна перетворилася на полігон для випробування безпілотних засобів. В Офісі президента запропонували відкрити доступ до карти переміщення російських ударних дронів для цивільних українців, щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу.

Доступ до карти вже мають «Укрзалізниця», київські АЗС та інші об’єкти. Інформація також стає доступною адміністраторам Telegram-каналів, тому немає сенсу приховувати її від населення, написав радник президента України Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» у своєму Facebook.

Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза без надточних координат, номерів цілей і службової інформації. Він впевений, що таке рішення збереже сотні життів

«Знайдіть хоча б одну причину, чому не надати цю інформацію всьому населенню? Ми в Міноборони кілька разів обговорювали цей варіант між собою, аргументів проти не знайшли», — написав Флеш.

Серед альтернативних варіантів Бескрестнов назвав систему сповіщень, яка попереджатиме людину про наближення «шахеда» та показуватиме відстань до нього, або відображення дронів над містами чи квадратами розміром 2 на 2 кілометри.