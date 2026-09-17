«Флеш»: Потрібно відкрити доступ до карти переміщення російських ударних дронів для українців

Війна перетворилася на полігон для випробування безпілотних засобів. В Офісі президента запропонували відкрити доступ до карти переміщення російських ударних дронів для цивільних українців, щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу.
Доступ до карти вже мають «Укрзалізниця», київські АЗС та інші об’єкти. Інформація також стає доступною адміністраторам Telegram-каналів, тому немає сенсу приховувати її від населення, написав радник президента України Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» у своєму Facebook.
Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза без надточних координат, номерів цілей і службової інформації. Він впевений, що таке рішення збереже сотні життів
«Знайдіть хоча б одну причину, чому не надати цю інформацію всьому населенню? Ми в Міноборони кілька разів обговорювали цей варіант між собою, аргументів проти не знайшли», — написав Флеш.
Серед альтернативних варіантів Бескрестнов назвав систему сповіщень, яка попереджатиме людину про наближення «шахеда» та показуватиме відстань до нього, або відображення дронів над містами чи квадратами розміром 2 на 2 кілометри.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023