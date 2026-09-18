Мамедов: Вимоги банків щодо походження коштів тільки посилюватимуться

Фінансовий моніторинг в Україні поступово посилюється, і тому важливо знати, з яких причин ви можете потрапити під його дію. Які саме операції привертають увагу банку, і тому краще їх не використовувати.

За словами віцепрезидента «Асоціації українських банків», голови правління банку «Глобус» Сергія Мамедова, існують алгоритми перевірки. Про це він повідомив під час авторського подкасту фінансового експерта Олексія Козирєва.

За словами банкіра, перевірка банком окремих операцій не означає автоматичного блокування клієнта або упередженого ставлення до нього. Сучасні системи фінмоніторингу значною мірою автоматизовані: спеціальні алгоритми аналізують масив банківських операцій і насамперед реагують на нетипову фінансову поведінку. Наприклад, увагу може привернути значне надходження коштів із подальшим розподілом на велику кількість карток або інші операції, що суттєво відрізняються від звичайної моделі користування рахунком.

«Є автоматичні алгоритми, які аналізують увесь масив операцій, що проходять у банку. Якщо є якісь невідповідності, то ця операція переноситься на поглиблене вивчення», — пояснив банкір.

У такому разі банк може звернутися до клієнта з проханням пояснити економічний зміст правочину або надати документи, що підтверджують походження коштів.

Сергій Мамедов наголосив: якщо виникають запитання щодо правочину чи рахунку, найкраща тактика — не ігнорувати звернення банку, а якомога швидше зв'язатися з установою через підтримку, мобільний застосунок або інші офіційні канали та надати необхідну інформацію.

На думку банкіра, на шляху інтеграції України до європейського фінансового простору вимоги до прозорості походження коштів набуватимуть дедалі більшого значення. Тому для людини, яка накопичує, інвестує або здійснює значні фінансові операції, ключовим стає не лише вибір інструмента, а й можливість підтвердити джерело доходів.

«Треба завжди думати про те, як пояснити, де ти заробив кошти, які плануєш інвестувати. Це можуть бути документальні підтвердження доходу від продажу активів, розміщення депозитів, подана декларація чи отримана заробітна плата. І надалі вимоги щодо походження коштів тільки посилюватимуться», — підсумував Сергій Мамедов.