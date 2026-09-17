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Політолог пояснив, чому Трамп працює виключно на симпатії своїх виборців

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Чинному президенту США технологи вибудували стабільну електоральну базу, тому він працюватиме виключно на симпатії своїх виборців.

Саме цим пояснює суперечливі заяви Дональда Трампа, зокрема по санкціях, політолог-міжнародник Антон Кучухідзе.

За його словами, у Трампа не виходить "повернути велич Америці", оскільки покращення точкові, а от погіршення є майже у всіх галузях і сферах. Тому чинний президент США орієнтується на "сегмент MAGA", який складає 28 - 30% виборців.

"Для них Трамп завжди правий. Його підтримка там сягає 70%, на відміну від рейтингу по країні чи серед виборців-республіканців", - наголосив політолог-міжнародник Антон Кучухідзе.

Трамп, Кучухідзе
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