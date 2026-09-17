Політолог пояснив, чому Трамп працює виключно на симпатії своїх виборців

Чинному президенту США технологи вибудували стабільну електоральну базу, тому він працюватиме виключно на симпатії своїх виборців.

Саме цим пояснює суперечливі заяви Дональда Трампа, зокрема по санкціях, політолог-міжнародник Антон Кучухідзе.

За його словами, у Трампа не виходить "повернути велич Америці", оскільки покращення точкові, а от погіршення є майже у всіх галузях і сферах. Тому чинний президент США орієнтується на "сегмент MAGA", який складає 28 - 30% виборців.

"Для них Трамп завжди правий. Його підтримка там сягає 70%, на відміну від рейтингу по країні чи серед виборців-республіканців", - наголосив політолог-міжнародник Антон Кучухідзе.