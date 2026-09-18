Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Корецький: Уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі

127
Корецький: Уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі

Уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості за рахунок часткової компенсації кредитів розміром до 1 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, пише Інтерфакс-Україна.

"Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов'язаних компаній – 1 млрд грн", – написав він у Телеграм-каналі у четвер.

Корецький зазначив, що пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також для поповнення оборотного капіталу оптової та роздрібної торгівлі.

Голова Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу у четвер позитивно оцінив цю ініціативу та уточнив, що команда НБУ брала участь у відповідних напрацюваннях, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Сподіваюся, що фінальна редакція програми враховує наші пропозиції і бачення. Загалом я не бачу якихось відчутних проблем щодо того, щоб банківська система виконала і реалізувала цей запит", – зазначив Пишний.

Водночас він підтвердив, що існує заборгованість перед банками за програмою компенсацій "5-7-9".

"Ця історія вже традиційна: останні, якщо я не помиляюсь, 4,5 року приблизно тією чи іншою мірою є відповідний залишок, який накопичується, і потім цю вправу всі гуртом вирішуємо", – сказав глава Нацбанку.

За його словами, наразі Національна асоціація банків України та НБУ у діалозі із урядом, міністерствами економіки та фінансів працюють над цим.

"Я відчуваю, що у нас є спільне розуміння того, що належна виплата компенсації за попередньо наданими кредитами повинна бути забезпечена. Який буде формат графік виконання? Я думаю, ми оптимізуємо його, виходячи, в тому числі з наявних ресурсів наших регуляцій, потреби забезпечення фінансової стабільності", – зазначив Пишний.

Він наголосив, що наразі у НБУ гарний діалог з економічною командою уряду, який триває за багатьма дуже важливими напрямками.

"Так, у нас є непрості питання до обговорення, та й час, власне, непростий. Але я відчуваю, що ми просуваємося в пошуку оптимальних рішень", – підсумував голова Нацбанку.

Кабмін, Корецький
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 18 сентября 2026
Четверг, 17 сентября 2026
Среда, 16 сентября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023