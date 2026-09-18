Reuters: Війна між США та Іраном підвищує попит на перевезення нафти на великі відстані

Цього року судновласники вже замовили більш ніж удвічі більше супертанкерів, ніж за весь 2025 рік. Обсяг цих замовлень перевищив 20 мільярдів доларів, що стало найвищим показником щонайменше за 25 років.
Цей сплеск активності зумовлений тим, що війна між США та Іраном змінює торговельні маршрути та підвищує попит на перевезення сирої нафти на великі відстані, передає УНН із посиланням на Reuters.
Дані аналітичної платформи Signal Group свідчать, що у 2026 році вже замовлено 217 супертанкерів класу VLCC (Very Large Crude Carriers) порівняно з 93 торік. Компанія Allied Shipbroking зафіксувала 164 замовлення на судна VLCC проти 83 раніше. Один танкeр класу VLCC здатен перевозити близько двох мільйонів барелів нафти.
Видання зауважує, що така активність свідчить про зростаюче розуміння того, що нафта й надалі транспортуватиметься на значні відстані з басейну Атлантики, оскільки покупці диверсифікують джерела постачання, відмовляючись від нафти з Близького Сходу. Крім того, це відображає загальне переконання судновласників у тому, що торгівля нафтою на далекі відстані залишатиметься стабільною попри поступову відмову від викопного палива.
"Ми вважаємо, що значний внесок у відновлення попиту на замовлення суден VLCC роблять судновласники, які роблять ставку на збільшення обсягів перевезень нафти на великі відстані — з Атлантики до Азії", — зазначила Ребекка Галанопулос, старший аналітик компанії Veson Nautical, що спеціалізується на аналітиці судноплавної галузі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023