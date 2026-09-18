Reuters: Війна між США та Іраном підвищує попит на перевезення нафти на великі відстані

Цього року судновласники вже замовили більш ніж удвічі більше супертанкерів, ніж за весь 2025 рік. Обсяг цих замовлень перевищив 20 мільярдів доларів, що стало найвищим показником щонайменше за 25 років.

Цей сплеск активності зумовлений тим, що війна між США та Іраном змінює торговельні маршрути та підвищує попит на перевезення сирої нафти на великі відстані, передає УНН із посиланням на Reuters.

Дані аналітичної платформи Signal Group свідчать, що у 2026 році вже замовлено 217 супертанкерів класу VLCC (Very Large Crude Carriers) порівняно з 93 торік. Компанія Allied Shipbroking зафіксувала 164 замовлення на судна VLCC проти 83 раніше. Один танкeр класу VLCC здатен перевозити близько двох мільйонів барелів нафти.

Видання зауважує, що така активність свідчить про зростаюче розуміння того, що нафта й надалі транспортуватиметься на значні відстані з басейну Атлантики, оскільки покупці диверсифікують джерела постачання, відмовляючись від нафти з Близького Сходу. Крім того, це відображає загальне переконання судновласників у тому, що торгівля нафтою на далекі відстані залишатиметься стабільною попри поступову відмову від викопного палива.

"Ми вважаємо, що значний внесок у відновлення попиту на замовлення суден VLCC роблять судновласники, які роблять ставку на збільшення обсягів перевезень нафти на великі відстані — з Атлантики до Азії", — зазначила Ребекка Галанопулос, старший аналітик компанії Veson Nautical, що спеціалізується на аналітиці судноплавної галузі.