Вартість оренди квартир в західних регіонах стрімко зростає

Вартість оренди однокімнатних квартир в Україні змінюється по-різному: у столиці та на півдні ціни знижуються, а в західних регіонах – стрімко зростають.

Як пише Цензор, про це повідомляє Dilo.ua з посиланням на дані компанії ЛУН.

Найпомітніше оренда подешевшала в Одесі – на 11%, до 13,4 тис. грн на місяць. У Києві середня вартість оренди однокімнатної квартири знизилася на 3% і становить близько 18 тис. грн.

Ця динаміка спостерігається на тлі інтенсивних російських атак на обидва міста.

В Одесі протягом останнього місяця регулярно зазнавала ударів енергетична інфраструктура, а Київ пережив серію масованих атак із пошкодженням житлових будинків.

У компанії ЛУН повідомили, що з середини 2022 року обстріли дуже мало впливали на ціну оренди, проте зараз інтенсивність ударів знову позначається на готовності платити за житло.

Водночас на цінову динаміку також можуть впливати сезонність, міграція населення, структура пропозиції та характеристики конкретних квартир.

На відміну від Києва та Одеси, у західних містах ціни продовжують зростати.

Динаміка вартості оренди однокімнатних квартир виглядає так:

Львів – зростання за місяць на 9% (до 26,9 тис. грн), у річному вимірі – на 43,5%;

Ужгород – середня вартість за місяць збільшилася на 8% (до 29,1 тис. грн), за рік – на 40%;

Івано-Франківськ – квартири подорожчали на 11% за місяць (до 22,4 тис. грн), за рік ціна зросла на 42%.

Для порівняння, у Києві середня вартість оренди практично не змінилася за рік, а в Одесі річне зростання становить 12%.

Зниження вартості оренди поки не свідчить про падіння активності ринку, адже однокімнатну квартиру в середньому вдається здати за кілька днів:

у Києві – за 4 дні;

в Одесі – за 5 днів;

у Львові – за 6 днів.

Це означає, що попит на орендне житло залишається достатнім, а квартири не простоюють на ринку протягом тривалого часу.

Напередодні нового опалювального сезону дедалі більшого значення для орендарів набувають технічні характеристики житла, серед яких автономне опалення, резервне живлення та наявність укриття поблизу.