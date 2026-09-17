МО: Повернення військовослужбовця після СЗЧ не означає продовження військової служби

Повернення військовослужбовця після самовільного залишення частини не означає автоматичного продовження військової служби. Для цього необхідний відповідний наказ командира.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві пояснили, що якщо військову службу було призупинено, то до видання наказу командира про її продовження військовослужбовця не можна залучати ані до службових, ані до бойових завдань.
«Повернення після СЗЧ не означає автоматичного продовження військової служби», – наголосили у Міноборони.
Військовослужбовці, службу яких призупинено, звільняються з посад, не виконують обов'язків військової служби та не входять до чисельності Збройних сил України та інших військових формувань.
Після повернення військовослужбовця до частини його служба має бути продовжена у встановленому законодавством порядку. Лише після видання відповідного наказу військового можна знову залучати до виконання службових та бойових завдань.
Також після оформлення продовження служби військовослужбовцю поновлюють грошове забезпечення, пільги та соціальні гарантії.
У Міністерстві оборони зазначили, що відомство спільно з Генеральним штабом ЗСУ посилило контроль за дотриманням цієї вимоги.
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