Урсула фон дер Ляєн: Невикористані кошти оборонної програми ЄС спрямують в Україну

Невикористані кошти оборонної програми SAFE (Security Action for Europe) спрямують на підтримку України.

Цю інформацію офіційно підтвердила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час своєї щорічної промови "Про становище ЄС", пише Politico.

"Завдяки коштам, що залишилися від SAFE, ми започаткуємо нову програму для спільних проєктів з українськими підприємствами", – сказала президентка Єврокомісії.

Йдеться про залишки коштів від масштабної програми оборонних позик ЄС загальним обсягом 150 млрд євро. Деякі країни-члени ЄС не викупили у повному обсязі доступні їм дешеві кредити.

"Це рішення фактично перетворює адміністративну проблему – коли країни-члени (наприклад, Італія) не скористалися всіма доступними їм пільговими позиками – на можливість інтегрувати бойовий досвід України та її оборонну промисловість із європейськими аналогами", – зазначає фон дер Ляєн.

Усі невикористані кошти перенаправлять на нову програму спільних проєктів з українськими оборонними компаніями.

Євросоюз прагне інтегрувати реальний бойовий досвід України та потенціал її оборонно-промислового комплексу в європейську систему безпеки. Це рішення дасть змогу трансформувати внутрішній фінансовий профіцит країн ЄС у пряму інвестиційну підтримку виробництва зброї безпосередньо в Україні.