Операція Павутина: московський суд звільнив з-під варти чотирьох водіїв

Московський міський суд 16 вересня звільнив з-під варти чотирьох водіїв, котрі проходили у справі про операцію Павутина Служби безпеки України.

Як пише Кореспондент, про це повідомляє Радіо Свобода.

Водіїв-дальнобійників - Андрія Меркур’єва, Олександра Зайцева, Михайла Рюміна та Сергія Кануріна, - звинувачували в тому, що вони провезли в автомобілях углиб Росії українські безпілотники, котрі згодом атакували військові аеродроми.

Наприкінці червня 2025 року всі вони на своїх автомобілях з вантажем у вигляді каркасних будинків виїхали з Челябінська і 1 липня перебували біля військових аеродромів в Іванівській, Мурманській, Іркутській, Рязанській та Амурській областях, коли співробітники СБУ активували заховані у вантажі. Дрони вилетіли з кузовів і атакували об’єкти, знищивши загалом 41 літак стратегічної авіації російської армії.

Водії не визнали провини. Вони стверджують, що виїхали у звичайні рейси і нічого не знали про дрони, заховані у вантажах. Після того, як БпЛА почали вилітати з кузовів, вони самі викликали поліцію та, мовляв, намагалися збивати безпілотники.

Слідчий комітет Росії завершив розслідування та передав справу до генеральної прокуратури РФ. Одночасно спрямували клопотання про продовження термінів арешту для далекобійників. Однак перший заступник генпрокурора Антон Разінкін не затвердив звинувачення, заявивши, що прямих доказів провини водіїв немає, а непрямих недостатньо, і повернув справу на дослідження.

Суд, відхиливши клопотання слідства, ухвалив звільнити водіїв.