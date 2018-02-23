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Метод Фукса: как выкачать миллиард из киевского метро

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Метод Фукса: как выкачать миллиард из киевского метро

Столичным метро ежедневно пользуются миллионы киевлян и гостей города, но мало кто знает, что оно имеет огромные долги по кабальному договору, подписанному еще во времена предыдущей власти. Этот документ предусматривал закупку в лизинг новых вагонов метро у компании с русскими корнями и приносит «нужным» людям «плоды» и по сей день, сообщают «Схемы».

Станцию метро «Львовская брама» киевская власть не может достроить вот уже более четверти века. С частично освещенной платформой и едва облицованными стенами сейчас она выглядит как настоящий призрак. Достроить ее обещали практически все городские головы, однако всегда всё упиралось в деньги, которых систематически не хватало.

Но пока финансовый вопрос мешает не только расконсервации «Львовской брамы», но и ремонту вагонов метро, эскалаторов, а также разрастанию веток метро в районы города, значительная сумма денег из столичного бюджета может попасть на счета фирмы еще недавно российского бизнесмена Павла Фукса. А все из-за истории, которая началась 9 лет назад.

Миллиардный долг

В 2009-м Киевский городской совет решил закупить 100 вагонов метро на условиях лизинга. Предполагалось, что определенная компания купит вагоны и предоставит их в долгосрочную аренду метрополитену с правом получить вагоны в собственность города после уплаты всей суммы и процентов.

Таким образом, киевская власть получила возможность не платить сразу за все сто вагонов, а разбить общую сумму на ряд фиксированных платежей в течение пяти лет.

Тогда на тендере победила компания «Укррослизинг», учредителем которой была кипрская фирма, близкая, по данным издания «Наши деньги», к окружению соратника Виктора Януковича, бывшего народного депутата от Партии регионов и бизнесмена Юрия Иванющенко. В 2010-м в состав бенефициаров «Укррослизинг» вошла компания Veb-Leasing Europe S.A.R.L., подконтрольная российскому государственному банку «Внешэкономбанк».

Проблемы с тендером сразу после его проведения заметила нынешняя Государственная аудиторская служба, а тогда Государственная финансовая инспекция.

«Общая расчетная сумма потерь средств КП „Киевский метрополитен“ составит 770,8 миллиона гривен, в том числе вознаграждение ООО „Укррослизинг“ — 590,8 миллиона гривен, что обеспечивает „космическую“ рентабельность ... Запланировано крайне неэффективное расходование средств из бюджета города Киева (потери превышают 55 процентов от общей суммы 1,3 миллиарда гривен)», — говорилось тогда в заключении ведомства.

Однако критическое заявление государственных аудиторов не подействовало на власть и договор остался в силе. А через несколько месяцев «Укррослизинг» и «Киевский метрополитен» подписали дополнительное соглашение, в котором привязали суммы выплат к курсу доллара. Именно этот пункт уже в 2014-16 годах из-за резкого обесценивания украинской валюты привел к дополнительному долгу более чем в миллиард гривен: в целом метрополитен оказался должен «Укррослизингу» почти два миллиарда гривен. Это было зафиксировано решением Высшего хозяйственного суда Украины в апреле 2017 года.

Что это означает для киевского метро?

«На сегодняшний день ситуация грозит тем, что предприятие не может вести в обычном режиме свою деятельность. У нас есть, конечно, ранее сделанные запасы, и, в принципе, метрополитен это то предприятие, которое всегда имеет какой-то запас прочности. Нам дают возможность закупать необходимые детали. Но развиваться предприятие не может», — объяснила советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

В свою очередь председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета Андрей Странников объясняет: средств под эти цели в городском бюджете на 2018 год не было заложено. И пока происходит соответствующая работа с исполнительной службой, по его словам, «все же стороны пытаются между собой договориться».

Русский след: был и исчез

Интересно, что мэр Киева Виталий Кличко, по его словам, за два года несколько раз обращался в Совет национальной безопасности и обороны и к президенту, чтобы разрешить ситуацию с долгом перед «Укррослизингом». В частности, Кличко спрашивал, можно ли применить санкции в отношении данной компании, ведь в своей структуре собственности она имела российский след.

В пресс-службе СНБО в ответ на запрос журналистов обратили внимание только на одно обращение от Киевского городского совета — от 23 марта 2017 года. И отметили, что согласно украинскому законодательству (ст. 5 Закона Украины «О санкциях»), Совбез рассматривает вопрос о санкциях исключительно «на основании предложений Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета министров Украины, Национального банка Украины и Службы безопасности Украины». Поэтому, сообщили в пресс-службе, соответствующее обращение Киевсовета направили для обработки в Кабмин и СБУ.

Между тем российский след в этой фирме после Евромайдана начали затирать, а значит, это может сделать невозможным введение санкций.

Кто же в конце концов перекупил эту компанию? В апреле 2017 единственным владельцем материнской компании Ukrrosleasing Cyprus Limited стала фирма Top Stone с Сейшельских островов. В украинском реестре бенефициар этой компании — бизнесмен Павел Фукс появился недавно.

Будут ли теперь введены санкции против уже украинского бизнесмена, мэр Киева Виталий Кличко ответить не смог.

«Я читал, что г-н Фукс покупает там долги, которые там были ... Знаете, я бенефициаров компании ... Не имеет никакого значения. Я отстаиваю интересы города, несмотря на ... Я не принимаю такое решение. Я обращаюсь ко всем ветвям власти и использую только законные методы», — прокомментировал он.

Павел Фукс родился в Харькове, однако долго жил в России, где заработал свой капитал. В частности, был председателем совета директоров строительной компании MOS CITY GROUP, которая построила известные небоскребы «Москва-Сити».

Ранее журналисты сообщали том, как бывший российский, а теперь уже украинский предприниматель Фукс приезжал в Министерство внутренних дел. Кроме того, человек, похожий на него, в декабре 2017 года посещал Администрацию президента. Это может свидетельствовать о связи бизнесмена с верхушкой украинской власти.

А еще раньше, в 2014 году, журналисты программы «Деньги» зафиксировали Фукса, который выходил из дорогого ресторана сразу после Игоря Никонова — в то время заместителя Кличко. Самого мэра Киева также видели вместе с Павлом Фуксом: в начале 2016 года харьковские СМИ опубликовали фотографию, на которой Виталий Кличко гуляет по парку с мэром Харькова Геннадием Кернесом и этим бизнесменом.

Два миллиарда гривен в карман бизнесмену

Параллельно с вопросом о санкциях, киевская власть вместе с представителями метрополитена решила побороться за бюджетные средства в судах. В частности, за отсрочку выплаты долга «Укррослизингу». Но, похоже, их аргументы были для суда не слишком убедительными.
Например, вот таким был диалог судьи Вадима Босого с представителем департамента транспортной инфраструктуры КГГА 7 июня 2017 на заседании Хозяйственного суда Киева:

Судья: — Сейчас исполнительная служба наложила аресты .. Какие действия вы предприняли? Вы — департамент транспортной инфраструктуры города, правильно?
— Да.
— Вы отвечаете полностью за всю транспортную ситуацию в городе, правильно?
— Да.
— О долге вы знаете?
— Да.
— Что сделали?
— ...
— Понятно.

В конце концов, суд решил не предоставлять метрополитену отсрочку на уплату долга, поэтому похоже, что коммунальное предприятие вскоре вынуждено будет уплатить фирме «Укррослизинг» Павла Фукса почти два миллиарда гривен.

В целом же структура задолженности метро перед «Укррослизингом» зафиксирована в постановлении Высшего хозяйственного суда Украины от 25 апреля 2017 и выглядит следующим образом: 366 000 000 гривен — собственно задолженность, 112,3 миллиона гривен — проценты за пользование вагонами, 1191,2 миллиона гривен — коэффициент корректировки, 229,1 миллиона гривен — инфляционные расходы, 25,6 миллиона гривен — 3% годовых, судебный сбор.

Проще говоря, меньше половины из суммы задолженности — плата за сами вагоны метро, остальное — это, в частности, коэффициент корректировки валютного курса. То есть валютная дельта, которая теперь ляжет в карман Фукса, составляет более 400 гривен на каждого жителя города. И это — деньги, которые теоретически могли бы пойти на работы в метро или другие важные нужды города.

Около 140 млн. гривен в пользу «Укррослизинга» исполнительная служба уже взыскала со счетов «Киевского метрополитена» с конца марта 2017 года.

Кличко и Фукс: что общего?

Журналисты обратились к Павлу Фукса за комментарием по поводу того, как ему удалось выкупить у прежних владельцев компании «Укррослизинг» с таким привлекательным «приданым», однако он отказался отвечать по существу.

Что же может связывать Павла Фукса с Виталием Кличко? По словам мэра Киева, никаких отношений с этим бизнесменом у него нет.

«Фукс, он входит в наблюдательный совет „Бабий Яр“, и поэтому мы с ним знакомы», — объясняет он и отмечает, что в последний раз с Фуксом виделся около года назад.

Что касается фотографии, на которой его зафиксировали с Кернесом и этим предпринимателем, то, как утверждает Кличко, Харьков он тогда посещал как мэр Киева и «там много людей было».

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Итак, получается, что прошлая власть заключила кабальные договора: невыгодные государству, но выгодны владельцам фирмы «Укррослизинг» с русскими корнями. Теперь «плодами» этих сделок может воспользоваться бизнесмен приближенный к послемайданной власти. Это все стало возможным в результате как подковерных договоренностей, которые стороны не раскрывают, так и из-за недостаточно принципиальной и своевременной реакции столичной власти.

Укррослизинг, Павел Фукс, метро
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