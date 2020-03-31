Войти
Шмыгаль признал, что Украина не может не работать полгода
позиция
Шмыгаль признал, что Украина не может не работать полгода
Кличко жестко потребовал у киевлян соблюдать карантин
столица
Кличко жестко потребовал у киевлян соблюдать карантин

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

кризис
RSS

О последствиях «вертолетных триллионов»

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
209
О последствиях «вертолетных триллионов»

Как говорил завскладом тов. Петухов из «Операции Ы» — «Что мы имеем на данный момент?». На данный момент мы имеем острейшую фазу невиданного монетарного безумия — объемы мер количественного смягчения невозможно измерить, т.к. они растут ежедневно.

В дополнение к «вертолетам с деньгами», мы имеем спрос в режиме свободного падения, шок предложения из-за принудительно остановленной экономики, проблемы с логистикой. Щедро разбрасываемые деньги поступят в реальную экономику в ближайшие 2-3 месяца. Эти триллионы поступят при шоке предложения и проблемах в логистике. Думаю, что сейчас даже представить невозможно силу инфляционного давления к середине года в США.

Проводить параллели нынешней ситуации с QE, которые были после кризиса 2008 года — мол, тогда не было инфляции — нельзя. Тогда США не изобрели никакого чуда-механизма. Вливаемые через прошлые QE деньги направлялись строго в определенное место, не входя в сектор потребления. Это «не вхождение» достигалось, попросту говоря тем, что деньги давали не кому попало, а только тем, кто будет пускать их куда надо — на фондовый рынок. Если пускать деньги в один сектор (на фондовый рынок) и не пускать в другой (потребительский), то и рост стоимости будет сосредоточен в одном секторе, и его не будет в другом. Что мы и видели — рекордный рост фондовых индексов и очень низкая потребительская инфляция в США. Можете воспринимать это как разные инфляции.

Теперь же деньги пойдут в реальный сектор экономики и потребителям. И вот это инфляционное давление с потенциалом роста инфляции до 4,5-5% годовых неизбежно потребует от ФРС изменения денежно-кредитной политики и принудительную откачку ликвидности. Остановить ФРС может только инфляционный шок, который ожидается к лету, когда «вертолетный деньги» в полной мере наложатся на полуостановившуюся экономику США. И вот тогда мы можем увидеть феерическое шоу, когда при подавленном реальном секторе экономики придется аварийно откачивать все эти триллионно-бесконечные QE. Что может нанести дополнительный удар и экономика из полуостановившесйя станет остановившейся.

Читайте также: Мировой больной: как США бьют рекорды по числу заболевших коронавирусом

Не спрашивайте, что будет с мировой экономикой, если описанный выше сценарий реализуется в экономике США. На этот вопрос страшно отвечать.

США, кризис, Вячеслав Бутко, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 31 марта 2020
Понедельник, 30 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О последствиях «вертолетных триллионов»

Щедро разбрасываемые деньги поступят в реальную экономику в ближайшие 2-3 месяца. Эти триллионы поступят при шоке предложения и проблемах в логистике. Думаю, что сейчас даже представить невозможно силу инфляционного давления к середине года в США.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Кого должно поддержать государство в кризис

Поддерживать за счет имеющихся скромных ресурсов нужно людей, которые по-настоящему нуждаются, и предприятия, являющиеся перспективными в плане соответствия современным технологическим тенденциям.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О кризисе, лекарствах и болезнях

Реагируя на меры ФРС и Госказначейства, фондовые рынки демонстрируют оптимизм - Dow Jones вырос вчера на 11,4%, это самый сильный дневной рост с 1933г. Т.о., мировые денежные власти показывают, что намерены в очередной раз все проблемы «залить баблом».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016