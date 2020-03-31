О последствиях «вертолетных триллионов»

Как говорил завскладом тов. Петухов из «Операции Ы» — «Что мы имеем на данный момент?». На данный момент мы имеем острейшую фазу невиданного монетарного безумия — объемы мер количественного смягчения невозможно измерить, т.к. они растут ежедневно.

В дополнение к «вертолетам с деньгами», мы имеем спрос в режиме свободного падения, шок предложения из-за принудительно остановленной экономики, проблемы с логистикой. Щедро разбрасываемые деньги поступят в реальную экономику в ближайшие 2-3 месяца. Эти триллионы поступят при шоке предложения и проблемах в логистике. Думаю, что сейчас даже представить невозможно силу инфляционного давления к середине года в США.

Проводить параллели нынешней ситуации с QE, которые были после кризиса 2008 года — мол, тогда не было инфляции — нельзя. Тогда США не изобрели никакого чуда-механизма. Вливаемые через прошлые QE деньги направлялись строго в определенное место, не входя в сектор потребления. Это «не вхождение» достигалось, попросту говоря тем, что деньги давали не кому попало, а только тем, кто будет пускать их куда надо — на фондовый рынок. Если пускать деньги в один сектор (на фондовый рынок) и не пускать в другой (потребительский), то и рост стоимости будет сосредоточен в одном секторе, и его не будет в другом. Что мы и видели — рекордный рост фондовых индексов и очень низкая потребительская инфляция в США. Можете воспринимать это как разные инфляции.

Теперь же деньги пойдут в реальный сектор экономики и потребителям. И вот это инфляционное давление с потенциалом роста инфляции до 4,5-5% годовых неизбежно потребует от ФРС изменения денежно-кредитной политики и принудительную откачку ликвидности. Остановить ФРС может только инфляционный шок, который ожидается к лету, когда «вертолетный деньги» в полной мере наложатся на полуостановившуюся экономику США. И вот тогда мы можем увидеть феерическое шоу, когда при подавленном реальном секторе экономики придется аварийно откачивать все эти триллионно-бесконечные QE. Что может нанести дополнительный удар и экономика из полуостановившесйя станет остановившейся.

Не спрашивайте, что будет с мировой экономикой, если описанный выше сценарий реализуется в экономике США. На этот вопрос страшно отвечать.