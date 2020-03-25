О кризисе, лекарствах и болезнях

Итак, реагируя на меры ФРС и Госказначейства, фондовые рынки демонстрируют оптимизм - Dow Jones вырос вчера на 11,4%, это самый сильный дневной рост с 1933г. Т.о., мировые денежные власти показывают, что намерены в очередной раз все проблемы «залить баблом» (подробности – в P.S.). На метауровне «символом веры» современных Центробанков и Минфинов, «заливающих деньгами» все проблемы, если говорить укрупненно, является Кейнс (причем в извращённой форме) - отсюда все эти «количественные смягчения». А Талеб и представители «австрийской экономической школы» считают иначе – то, что должно умереть (фирма, например), оно должны умереть, и тогда экономика будет здоровее. Опираются они при этом, в т.ч. на биологию, на философию (Ницше – «Падающего – толкни»).

До Кейнса так и делали - кризисы были глубокими и короткими, демонстрации нищенствующих работников или безработных безжалостно разгоняли и расстреливали. Теперь же политические элиты стали слабыми и бояться расстреливать своих избирателей, перенося решение проблем на своих сменщиков. Отсюда и повышенный спрос на Кейнса. Конечно, это грубоватое представление, но в основах вся экономическая политика сводится к простым вещам - давать деньги Lehman Brothers или не давать, поддерживать сталелитейные и автомобильные заводы или нет...

Согласно мнению «австрийцев», нет альтернативы механизмам, при которых банкротство фирмы (и даже страны!) представляется естественным явлением. «Созидательное разрушение», «порядок из хаоса» - вот пафос работ «австрийца» Шумпетера. С их точки зрения помощь банкроту - экономическое преступление. По их мнению, нельзя смешивать экономику и социальный гуманизм.

С одной стороны, капиталистические механизмы жестоки, но они работают. С другой стороны, горе тому, кто попадет под их жернова. Кейнс же – типа гуманист: «В будущем мы все покойники» - говорил он и потому предлагал щадящие (в оперативном плане) механизмы преодоления кризиса. С которыми был не согласен «австриец» фон Хайек, говоривший о безнравственности таких слов Кейнса, и о том, что они в будущем ведут к страшным искажения экономических стимулов к производству и труду. Что не раз и происходило - жизнь, к сожалению, зачастую безжалостна к благим намерениям гуманистов.

Вот это кейнсовское «в долгосрочной перспективе мы все - покойники», на базе которого все эти вмешательства считают проявлением гуманизЬма, вероятно, однажды закончатся очень плохо...

P.S.

1. Программы QE без указания верхней границы выкупа и сроков окончания. С 23 марта ежедневно покупают 75 млрд. долл. treasures и 50 млрд. долл. ипотечных облигаций – получается 625 млрд. долл. в неделю! Это почти в 30 раз интенсивнее, чем программа QE2, в 35 раз интенсивнее QE3 и в 42 раза интенсивнее QE4, которая действовала с октября 2019г.

2. В кооперации с Госказначейством США через стабилизационный фонд ESF планируют фондировать крупный бизнес путем создания новых программ, которые в совокупности обеспечат до 300 миллиардов долларов в виде нового финансирования.

3. Запуск процедуры выкупа корпоративных ETF со вторичного рынка.

4. Создание двух механизмов поддержки кредитования крупных работодателей для обеспечения ликвидности непогашенных корпоративных облигаций.

5. Создание кредитного фонда ценных бумаг для поддержки потока кредитов потребителям и предприятиям.

6. ФРС планирует объявить о создании Программы кредитования бизнеса малых и средних предприятий.

Речь идет о триллионах долларов (до 6 трлн. долл.). Вот только в отличие от старых-добрых QE, когда почти все средства удалось зациклить в «финансовом контуре», сейчас значительная часть пойдет в реальный сектор и населению. С соответствующими последствиями. Которые могут быть похуже последствий коронавируса…