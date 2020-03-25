Войти
Трамп поддержал план по вытеснению России с рынка нефти
резонанс
Трамп поддержал план по вытеснению России с рынка нефти
Зеленский попросил у Китая больше тестов и медоборудования
дружба народов
Зеленский попросил у Китая больше тестов и медоборудования

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

кризис
RSS

О кризисе, лекарствах и болезнях

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
160
О кризисе, лекарствах и болезнях

Итак, реагируя на меры ФРС и Госказначейства, фондовые рынки демонстрируют оптимизм - Dow Jones вырос вчера на 11,4%, это самый сильный дневной рост с 1933г. Т.о., мировые денежные власти показывают, что намерены в очередной раз все проблемы «залить баблом» (подробности – в P.S.). На метауровне «символом веры» современных Центробанков и Минфинов, «заливающих деньгами» все проблемы, если говорить укрупненно, является Кейнс (причем в извращённой форме) - отсюда все эти «количественные смягчения». А Талеб и представители «австрийской экономической школы» считают иначе – то, что должно умереть (фирма, например), оно должны умереть, и тогда экономика будет здоровее. Опираются они при этом, в т.ч. на биологию, на философию (Ницше – «Падающего – толкни»).

До Кейнса так и делали - кризисы были глубокими и короткими, демонстрации нищенствующих работников или безработных безжалостно разгоняли и расстреливали. Теперь же политические элиты стали слабыми и бояться расстреливать своих избирателей, перенося решение проблем на своих сменщиков. Отсюда и повышенный спрос на Кейнса. Конечно, это грубоватое представление, но в основах вся экономическая политика сводится к простым вещам - давать деньги Lehman Brothers или не давать, поддерживать сталелитейные и автомобильные заводы или нет...

Согласно мнению «австрийцев», нет альтернативы механизмам, при которых банкротство фирмы (и даже страны!) представляется естественным явлением. «Созидательное разрушение», «порядок из хаоса» - вот пафос работ «австрийца» Шумпетера. С их точки зрения помощь банкроту - экономическое преступление. По их мнению, нельзя смешивать экономику и социальный гуманизм.

С одной стороны, капиталистические механизмы жестоки, но они работают. С другой стороны, горе тому, кто попадет под их жернова. Кейнс же – типа гуманист: «В будущем мы все покойники» - говорил он и потому предлагал щадящие (в оперативном плане) механизмы преодоления кризиса. С которыми был не согласен «австриец» фон Хайек, говоривший о безнравственности таких слов Кейнса, и о том, что они в будущем ведут к страшным искажения экономических стимулов к производству и труду. Что не раз и происходило - жизнь, к сожалению, зачастую безжалостна к благим намерениям гуманистов.

Вот это кейнсовское «в долгосрочной перспективе мы все - покойники», на базе которого все эти вмешательства считают проявлением гуманизЬма, вероятно, однажды закончатся очень плохо...

P.S.

1. Программы QE без указания верхней границы выкупа и сроков окончания. С 23 марта ежедневно покупают 75 млрд. долл. treasures и 50 млрд. долл. ипотечных облигаций – получается 625 млрд. долл. в неделю! Это почти в 30 раз интенсивнее, чем программа QE2, в 35 раз интенсивнее QE3 и в 42 раза интенсивнее QE4, которая действовала с октября 2019г.

2. В кооперации с Госказначейством США через стабилизационный фонд ESF планируют фондировать крупный бизнес путем создания новых программ, которые в совокупности обеспечат до 300 миллиардов долларов в виде нового финансирования.

3. Запуск процедуры выкупа корпоративных ETF со вторичного рынка.

4. Создание двух механизмов поддержки кредитования крупных работодателей для обеспечения ликвидности непогашенных корпоративных облигаций.

5. Создание кредитного фонда ценных бумаг для поддержки потока кредитов потребителям и предприятиям.

6. ФРС планирует объявить о создании Программы кредитования бизнеса малых и средних предприятий.

Речь идет о триллионах долларов (до 6 трлн. долл.). Вот только в отличие от старых-добрых QE, когда почти все средства удалось зациклить в «финансовом контуре», сейчас значительная часть пойдет в реальный сектор и населению. С соответствующими последствиями. Которые могут быть похуже последствий коронавируса…

США, ФРС, кризис, Вячеслав Бутко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 25 марта 2020
Вторник, 24 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О кризисе, лекарствах и болезнях

Реагируя на меры ФРС и Госказначейства, фондовые рынки демонстрируют оптимизм - Dow Jones вырос вчера на 11,4%, это самый сильный дневной рост с 1933г. Т.о., мировые денежные власти показывают, что намерены в очередной раз все проблемы «залить баблом».
Иван Крастев
Иван Крастев
ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (г. Вена)

Cемь первых уроков глобального коронавирусного кризиса

Мы переживаем странные времена. Не знаем, когда закончится пандемия COVID-19, не знаем, как она закончится, и пока можем только высказывать предположения о её долгосрочном политическом и экономическом воздействии. Пока слишком рано делать выводы о долгосрочном воздействии глобального кризиса, который только начался, но семь первых уроков уже можно назвать.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Справедливость – хорошее лекарство против эпидемии

Эпидемия коронавируса в Украине не в коем случае не должна помешать борьбе с элитной коррупцией, которая многие годы душит экономику и политику страны. Наоборот, пока наши олигархи лениво отбиваются от назойливых приставаний президента Зеленского о материальной помощи Украине, пока чиновники и коррупционеры раздумывают, на чем бы еще заработать, новый Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может осуществить успешные аресты и открытия уголовных дел.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016