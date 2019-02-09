Остаться должен... один

Ну, наконец-то, ключевые избирательные технологии подоспели. В массовом исполнении. Кулачно-мордатые. Запугательные. Публично-оскорбительные. Зачем нам вообще состязание идей, отчеты о проделанной работе, рассказ о невыполнимых обещаниях? Нам достаточно пригубить классическое красное — «кто не с нами, того избиваем, оскорбляем, опускаем». Или демонстративно угрожаем. Как во Львове, где была устроена спец/программа для кандидата-лидера Зеленского. Или как в Белой Церкви — но уже для другого кандидата-лидера Тимошенко...

В первом случае задействовали брутальных атошников, которые что-то хотели объяснить «клоуну». А ведь и правда, куда прет этот клоун? Разве это его уровень? (ирония). Ведь в по-настоящему демократической стране, которая за последние пять лет демонстрирует эпохальный рост и умопомрачительные успехи, баллотироваться в «первые парни» имеют право только избранные лица. Скажем так, те, у которых есть уже опыт работы... главнокомандующим. Или те, которые одарили нас томосом. Остальных надо тупо бить...

Во втором случае (с Тимошенко) вход пошли дымовые шашки. Ну, чтобы соратники и поклонники этого кандидата наверняка так осознали, что «играть в Тимошенко» опасно и страшно...

Теперь о банальном. Точно нравится такой дискурс? Когда не про успехи/стратегии, а только через дискредитацию и спецоперации? Точно нам нужен такой тип общественной дискуссии, когда мордой об стол или ядовитый дым в глаза? И надо ли говорить, что все эти «спецтехнологии» — примитивные и истерические — креативные разработки одного избирательного дома?

Все просто. Если у тебя реально нет успехов и если в твои таланты продолжает верить только 7-12% особо одаренных... Сначала мягкая рекомендация не идти в кандидаты тем, кто чуть популярнее. Не помогает?. Тогда компромат, массовое опускание в помойное медийной ведро. Опять не помогло? Значит, время кулака, силового запугивания и прочего треша. Благо, теперь за неформальный силовой блок отвечают профессионалы своего криминального дела.

И? Зачем? Чтобы что в итоге? Получить должность ценой максимального унижения собственной страны? А, нет. Скорее всего, это и есть крутая реформа социальных отношений, когда правящий менеджер жестоко гнобит тех, кто потенциально может претендовать на его трон. Он ведь только его, правда ведь? Именно так ведь работает конституционные уже «ЕС и НАТО» — там ведь тоже действующие канцлеры вырезают своих выборных оппонентов...

А теперь давайте поговорим о реформе, демократии и смыслах. А также о том, куда мы со всем этим зайдём в ближайшие пять лет. Есть всего два объяснения происходящему. И оба очень плохие. Либо это сценарная работа одного из кандидатов. Банальная технология. Когда собственный медленный рост пытаются компенсировать агрессией и скандалами. Либо это неуправляемая истерия. Общество доведено до каления и взаимной ненависти. И теперь все просто выходит из-под контроля. Выбираем, что лучше. Потому что оба — это дорога в один кошмарный конец.