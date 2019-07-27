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Кто был никем...

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
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Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».

Так вот, мы дважды подряд на короткой дистанции получили возможность радикально заменить свои управленческие элиты и дважды подряд у нас открывалось «окно возможностей», в которое можно было запрыгнуть любому. Сразу став одним из высокопоставленных представителем власти. Это было в 2014-м и 2019-м. Дважды подряд и дважды кардинально). То есть для того, чтобы занять место президента, министра, депутата, губернатора не имела значения твоя профессиональная подготовка, твой управленческий опыт, твои привычные коммуникации и даже твое прошлое. Вообще). Редчайшие социальные лифты. Классическое «кто был ничем, тот станет всем...»

Имело значение только брендирование кандидата неким общим единым брендом. Избиратель покупал только бренд. Франшизу по всей стране. Совсем не оценивая содержание. Такого не было ни в одной стране. Перегрузка дважды подряд и в короткие сроки). Да, сделаю важную оговорку. Если первый раз перезагрузка носила ценностный характер, такую себе попытку отказа от мафиозных управленческих принципов, то второй раз. Второй раз это уже было уничижительное общественное изгнание своры мародёров. Показательное, в чем/то злобное, полное настоящей ненависти изгнание лжецов.
Впрочем речь не об этом.

Дело в том, что наше общество дважды проигнорировало традиционные для нас ранее правила политико-социального отбора. Разумеется, правила эти были сильно искривлёнными, типичными для постсоветского пространства и существенно тормозили интеллектуальную конкуренцию. Разумеется, вчерашние правила были сконструированы исключительно под денежный ценз. Можно было сделать карьеру, только купив себе начальный «стартовый пакет». Или же — если тебе этот пакет кто-то покупал. После чего ты быстро садился в ту или иную отрасль «регулятором потоков» и отрабатывал в собственный карман вложенное... Это была одна карьерная крайность — банальная покупка мандатов, должностей, государства. Крайность, отсекающая несистемных, безденежных, неплановых профи.

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Сейчас мы второй раз подряд ударились в другую крайность, обеспечив передачу всей полноты власти абсолютно случайным людям. Главное, чтобы эти люди были либо шапочно знакомы с теми, кто монопольно владел правами на новый «выносящий» бренд. Получится ли у неофитов? Думаю, что будет так. Президент сделает выводы по первой волне своих «исполнительных назначений» и через несколько месяцев проведёт ротации. Случайные же депутаты реально наглеть не будут и просто проголосуют за ключевые первичные законопроекты, напрочь меняющие традиционную нашу коррупционную политическую архитектонику.

власть, Михаил Подоляк
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
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