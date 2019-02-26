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Пенсионная мобилизация Петра Порошенко

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
369
Пенсионная мобилизация Петра Порошенко

Нам явно надо бы гордиться столь потрясающим успехом. В технологическом XXI веке, в 2019 году, после пяти лет самых «крутых» реформ, мы тупо так и задешево покупаем... пенсионеров. Чтобы проголосовали. Нет, не так. Сначала опускаем их максимально в самую беспросветную нищету, делаем беззащитными и униженными, ставим их на колени своей «эффективной» социальной политикой и крутыми менеджерами из Пенсионного фонда, выжимаем из них слезы унижения платежками, а потом садимся так под телекамеры и бюджетными деньгами суём копейку. Спасли однако. Неслыханно облагодетельствовали. Но с обязательным: «я — вам столько щедроты, а вы мне свои души на избирательных участках». Второй фронт открываем — «по борьбе с бедностью». Аккурат за месяц до выборов. Чтобы — если хорошо зайдёт — закрыть этот самый фронт сразу после выборов. Несомненно, это ведь и есть пример самого большого прорыва в мире. Скупка голодных пенсионеров — как невиданный успех, который достоин активного pr-продвижения на бордах и в массовой рекламе.

Идеальный финал. Мы таки достигли кульминации на «своём пути, по которому упорно идём». Нет больше никаких глобальных смыслов, инновационного будущего, модернизации системы. Базовый кандидат, пять лет президентствовавший, свёл свою кампанию к двум драматическим технологиям. Покупаю пенсионеров. В лоб. Массово. В марте и апреле по 1200 копеечных грн. Супер/повестка. Все реформы в одном флаконе. Нам таки надо было дожить до выборов, на которых все свелось к такой простоте, которая хуже воровства. И которые идеально характеризует систему, а также успехи ее автора. Так, какой смысл обсуждать, что у данного кандидата в плюсах, а что в минусах? Скупка пенсионеров — прямая и циничная — вот единственный важный аргумент. Несомненно, такое достижение надо поощрить ещё пятилеткой.

И вторая технология. Грубые массовые обвинения всех оппонентов. Чисто по-демократически так — «куда подонки прете? Кто вы все такие при живом-то президенте? Кандидатов много, президент один». И килограммы, килограммы, килограммы компромата, оскорблений. Разной степени мерзости, высказанные сотней особо раздражающих, истерических голосов. Не иначе как проявление «великой демократия в самом свободном обществе», когда тебя за гарантированное право выдвигаться на должность № 1, тут же оголтелой толпой партийцев сажают в чан с дерьмом — отмокай пока, президент ведь один. И ему еще нужны пятилетки успехов. Чтобы выплатить по 1,2 тыс скупочных грн.

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Остаётся в который раз повторить наивный вопрос: а в чем смысл всего этого танца со вторым сроком? Зачем нужна ещё одна беспредельная пятилетка для того же состава актеров? Что должно измениться завтра? Почему столь отвратительная пьеса, когда непрофессионализмом пахнут даже декорации, должна продолжаться здесь вечно? И почему такой простой, но важный инструмент демократий — как выборы — превращён одним из кандидатов в эшафот для всех прочих?

Михаил Подоляк, Выборы-2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Пенсионная мобилизация Петра Порошенко

В технологическом XXI веке, в 2019 году, после пяти лет самых «крутых» реформ, мы тупо так и задешево покупаем... пенсионеров. Чтобы проголосовали. Нет, не так. Сначала опускаем их максимально в самую беспросветную нищету, делаем беззащитными и униженными, ставим их на колени своей «эффективной» социальной политикой и крутыми менеджерами из Пенсионного фонда, выжимаем из них слезы унижения платежками, а потом садимся так под телекамеры и бюджетными деньгами суём копейку. Спасли однако. Неслыханно облагодетельствовали. Но с обязательным: «я - вам столько щедроты, а вы мне свои души на избирательных участках».
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