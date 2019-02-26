Войти
Трамп рассчитывает «уломать» лидера КНДР на денуклеаризацию
дружба народов
Трамп рассчитывает «уломать» лидера КНДР на денуклеаризацию
Порошенко снова рассказал, когда Украина подаст заявку в ЕС и НАТО
выборы
Порошенко снова рассказал, когда Украина подаст заявку в ЕС и НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Окружение Порошенко замешано в хищениях в оборонке

125
Окружение Порошенко замешано в хищениях в оборонке

Сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. Об этом говорится в расследовании «Bihus.info».

По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Саму схему расследователи уже описывали полтора года назад.

Они утверждают, что осенью 2018 получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов аферы. Проверка журналистов показала, что приведенные в переписках факты соответствуют установленным ранее. Поэтому отправленный архив, скорее всего, является аутентичным.

Бизнесом на государственных закупках, кроме уже упомянутого Игоря Гладковского, занимался также его друг Виталий Жуков, который «оформляет документы, заносит откаты». Он работал в «Укроборонпроме», откуда уволился в 2014 году, перейдя в частный сектор.

Третий организатор схемы — Андрей Рогоза. Его авторы расследования называют «специалистом по контрабанде», утверждая, что мужчина «еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским, зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах».

Как свидетельствует обнародованные переписки, Гладковский-младший занимался решением вопросов высокого уровня, согласовывая договоры, в частности, через своего отца. Гладковский-старший, кроме должности в СНБО, также имеет бизнес-отношения с президентом Петром Порошенко.

Жуков и Рогоза занимались так называемой «текущей черной работой» — непосредственной организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом денег.

В общении с руководителями госпредприятий и поставщиками предприниматели прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисление денег.

Между собой мужчины договаривались, например, о том, какие вопросы Гладкоскому-младшему нужно решить через своего отца или через руководителей заводов.

Говорится в переписке и о суммах доходов.

В общем журналисты установили минимум 250 миллионов гривен, заработанных через 3 основные фирмы-прокладки. Такой фирмой выступала даже «Кузня на Рыбацком», которая тогда принадлежала Порошенко.

В то же время, в переписках Рогоза вспоминает 500 миллионов, поэтому расследователи предполагают, что настоящий заработок от схемы был значительно больше.

Документы с заводов свидетельствуют, что некоторые детали, поставленные фирмами Гладковского-Жукова-Рогозы, были плохого качества и не соответствовали требованиям.

Кроме того, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

Деньги мужчины отмывали и переводили в наличные через конвертационные центры. В переписках они обсуждали проценты, которые получали такие центры, и суммы, которые передавали буквально в пакетах.

Государственные заводы, которые закупали контрабандные запчасти, имитировали проведение честного конкурса, рассматривая в качестве участников только компании-прокладки Гладковского-Жукова-Рогозы.

Напомним, что Петр Порошенко обещал «руки поотрубает» тем, кто будет воровать в армии.

Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

Петр Порошенко, хищения, Олег Гладковский, Игорь Гладковский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 26 февраля 2019
Понедельник, 25 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клейтон Кристенсен
Клейтон Кристенсен
Профессор Гарвардской школы бизнеса

Что я узнал 25 лет изучая инновации

Совсем недавно я задался быть может самым важным из всех возможных вопросов: откуда приходит длительное процветание? Ответ: Инновации, создающие рынок. Это инновации, которые превращают сложные и дорогие продукты в продукты, которые являются простыми и доступными, таким образом, что гораздо больше людей в обществе могут получить к ним доступ. В некоторых случаях эти нововведения являются разрушительными, но в каждом случае создаваемые новые рынки служат прочной основой для устойчивого экономического роста.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Электоральная пирамида кандидата П

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую «нулевую легитимность». Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего «результата». После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016