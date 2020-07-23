Wirecard: Взлет и крах звезды немецкой экономики

История немецкого платежного сервиса Wirecard — это головокружительный взлет на вершины мирового бизнеса и еще более быстрый крах. С 2003 по 2018 год ее котировки выросли в 143 раза, но недавно из-за потери 1,9 млрд евро и начала процедуры банкротства упали почти к исходным уровням. Это первый случай, когда такой сокрушительный сценарий коснулся одной из голубых фишек Германии, входящей в индекс DAX и обогнавшей по капитализации знаменитый Deutsche Bank. Скандал показал, что ни многомиллиардная капитализация, ни принадлежность к мировому финансовому истеблишменту не защищают компанию от банкротства по обвинению в крупном мошенничестве.

История блестящего успеха

Сервис Wirecard начинал свою деятельность в 1999 году, поначалу обрабатывая платежи игровой и порно-индустрии. Он ориентировался на высокорисковых клиентов, избегающих платежей через традиционные банки.

На новую ступень компания Wirecard вышла в 2006 году, купив банк и получив аккредитацию Mastercard и Visa. Она получила возможность выпускать карты под этими брендами — в том числе для компаний-партнеров. Одним из таких партнеров стала знаменитая компания Payoneer, позволяющая фрилансерам получать деньги из-за рубежа в обход местного финансового контроля — например, от ShutterStock, GettyImages, Amazon (в мае 2020-го сервис прекратил работу с гражданами РФ). С 2003 по 2008 год котировки компании выросли с €1,3 почти до €11. Кризис 2008 года обвалил акции Wirecard, но к концу 2010 они восстановились и вскоре начали ставить новые рекорды.

В 2007−2017 годах Wirecard сильно расширила географию деятельности: Сингапур, Южная Африка, Турция, Новая Зеландия, Австралия, Индия, США. Это позволило ей, в том числе, проще проводить серые платежи, которые встретили бы препятствия внутри Германии. По отчетам компании, к концу 2010-х у нее было порядка 200 тыс. корпоративных клиентов, их которых 33 тыс. — крупные. В августе 2018-го акции Wirecard установили рекорд €191, подорожав за 15 лет в 143 раза. Капитализация компании достигла 24 млрд евро, обогнав даже Deutsche Bank. Wirecard стала крупнейшим финансовым сервисом Германии. Однако прыгнуть выше этих цифр компании не удалось.

Скандалы и банкротство

С середины 2010-х Wirecard не раз критиковалась изданием Financial Times (FT). В 2015 году газета предположила наличие в балансе Wirecard нестыковок на 250 млн евро, а в 2017-м отметила, что из всех заявленных корпоративных клиентов компании более половины выручки дают лишь 100 из них (включая запрещенных в ряде стран брокеров бинарных опционов и Forex).

Полномасштабная война газеты и компании развернулась в январе 2019-го, когда FT обвинила Wirecard в фальсификации аккаунтов и отмывании денег. Компания ответила, что цель публикации — манипуляция курсами, причем немецкий регулятор BaFin даже ввел месячный запрет на короткие позиции по Wirecard (чтобы избежать панического обрушения котировок).

В октябре 2019-го FT усилила натиск, сказав, что Wirecard регулярно обманывала своего аудитора Ernst & Young. Например, сильно завышая число клиентов своих дочерних компаний в Дубае и Дублине. Тогда для проверки обвинений Wirecard наняла другого известного аудитора — KPMG. Поначалу проблем не отмечалось, но в апреле 2020-го KPMG объявил, что не получил достаточной документации для проверки спорных вопросов. В частности, касающихся 2016−2018 годов, на которые пришелся основной триумф компании (и 4-кратный взлет котировок).

В июне 2020-го новое расследование Ernst & Young выявило колоссальную недостачу на аккаунтах Wirecard: €1,9 млрд, треть всего заявленного баланса компании. Эти деньги якобы находились в филиппинских банках, но ЦБ Филиппин заявил, что в страну деньги не поступали. Найти их не удалось, и компания задолжала кредиторам 3,2 млрд евро. Она была объявлена банкротом, а против генерального директора Маркуса Брауна начато дело о фальсификации оборотов и прибылей. В свою очередь, операционный директор Ян Марсалек, известный своими эксцентрическими жестами (вроде поездок в Ливию и Ирак для поиска там деловых партнеров), отправился в бега. Именно на нем, возможно, лежит основная ответственность за потерю средств, тогда как Браун был скорее публичной персоной. Котировки Wirecard обрушились на порядки и почти откатились к уровням начала нулевых — порядка €2.

Урок для клиентов и инвесторов

Банкротства компаний такого уровня — события редкие. Они негативно сказываются не только на финансовых делах компаний и клиентов, но и бросают тень на государство и его регулирующие финансовые органы. Поэтому правительства нередко помогают своим ключевым компаниям, оказавшимся на грани банкротства.

Возможно, именно колоссальная значимость Wirecard для немецкой экономики вселила в ее руководство уверенность в безнаказанности своих действий. В пользу этой позиции сыграли и действия регулятора BaFin в 2019 году, который при всех заявлениях о нейтральности де факто помог компании «антимедвежьими» ограничениями.

Тем не менее объемы утерянных средств (треть от всего баланса) оказались таковы, что немецкое руководство не смогло далее покрывать оскандалившееся предприятие. Признание проблем оказалось для правительства более разумным шагом, чем отрицание. Дело Wirecard стало сигналом немецкого руководства всему мировому бизнесу: даже если вы обогнали Deutsche Bank — определенные рамки приличия сохранять стоит.

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