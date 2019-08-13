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Как оставаться креативным и придумывать новые идеи

Скотт Янг
Скотт Янг
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Как оставаться креативным и придумывать новые идеи

Люди по природе творческие существа. Но иногда у нас не получается раскрыть в себе эти способности. Вот пять способов стать более креативными, независимо от того, собираетесь ли вы написать роман или научиться играть на музыкальном инструменте.

1. Результат зависит от исходных данных

Если вы хотите, чтобы у вас рождалось много хороших идей, нужно почаще встречаться с хорошими идеями. Это предполагает чтение книг, общение с интересными людьми, поиск новых впечатлений, путешествия и многое другое.

Часто приходится выбирать между творчеством и эффективностью. При ориентированном на эффективность подходе человек ищет, как напрямую повлиять на область, которую он хочет улучшить. Прочитать деловую книгу, чтобы улучшить бизнес. Прочитать книгу по фитнесу, чтобы привести себя в форму.

Творчески-ориентированный подход приносит пользу благодаря гораздо более широкому взгляду и, как следствие, созданию хаотичных связей. Маловероятно, что любая ваша идея будет полностью оригинальной, но комбинация нескольких разных идей часто бывает уникальной. Наглядный пример: мы знаем все карты в игральной колоде. Но если перемешать эти карты, то комбинаций будет больше, чем песчинок на всех пляжах мира.

Широта + связь = оригинальность.

Вы можете найти баланс между широтой и конкретикой, спросив себя, что важнее: оригинальные идеи или полезные. Если полезные, читайте что-то непосредственно относящееся к теме. Если оригинальные — что-то более широкое.

2. Механизм сбора

Креативные идеи часто приходят тогда, когда вы не пытаетесь преднамеренно решить проблему. Так происходит потому, что когда внимание более расслаблено, а разум блуждает, бывает легче связать более отдаленные идеи, чем когда вы пытаетесь не отвлекаться.

Тем не менее, это может стать проблемой, потому что часто момент размышления над идеей — не лучшее время для работы над ней. Таким образом, творческий процесс должен включать систему сбора идей, когда они у вас появляются, чтобы можно было поработать над ними позже.

Самый простой механизм — завести отдельное место для хранения идей. Мой список хранится в телефоне под креативным названием «Идеи», в него я записываю любые идеи для статей, улучшения в бизнесе, мысли, которые хочу обдумать, и многое другое.

Можно усложнить список, создав подпапки для различных типов идей. Можно завести папку для цитат, концепций, тактик, инструментов или любых других идей, которые могут пригодиться вам в творческом процессе.

3. Вынашивайте идеи

Некоторые идеи появятся у вас в голове полностью сформированными и готовыми к реализации. Другие — как фрагмент. Это может быть кусок головоломки, который пока не вписывается в общую картину.

Я рекомендую регулярно просматривать списки идей. У меня были идеи, которые лежали нетронутыми несколько месяцев, если не лет, прежде чем превратились в статьи или были реализованы как бизнес-стратегии. Как спонтанная связь может генерировать идею, так и выношенная идея может самопроизвольно перерасти в план действий.

4. Конвейер реализации

Идеи бесполезны без реализации. Даже приличное количество хороших идей бесполезно, если вы на самом деле их не реализуете.

Конвейер — это методология, позволяющая работать над несколькими вещами одновременно, выполняя различные этапы процесса. При написании я обычно начинаю с папки идей. Затем некоторые из этих идей (плюс другие, которые придумываю, когда сажусь писать) становятся черновиками статей. После этого они отправляются в другую папку, иногда на день, иногда на месяцы. Когда приходит время их заканчивать, я вынимаю их, редактирую, рисую изображения и ставлю в очередь.

Различные этапы процесса, разнесенные по времени, дают пространство для размышлений и редактирования. А вот когда я писал статьи сразу целиком и тут же нажимал «опубликовать», часто они оказывались не лучшими моими работами.

5. Чередуйте разные творческие «потоки»

Творчество обычно требует двух разных типов мышления. Это не очень хорошо, потому что обычно они работают друг против друга, и это часто может привести к паршивой редактуре или писательскому ступору, когда один тип берет верх над другим.

Первый тип — это генеративный поток, в котором вы позволяете идеям легко появляться и не смотрите на них слишком критично. Это экспансивное, спокойное, открытое и позитивное мышление. Преимущество этого потока в том, что вы генерируете много идей. Недостаток в том, что многие из них плохие.

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Второй тип — это критический поток, в котором вы редактируете и разрушаете придуманные идеи. Вы замечаете недостатки. Исправляете слабости. Редактируете безжалостно. Это закрытое, сфокусированное, критическое и точное мышление. Преимущество этого потока в том, что вы можете сделать свою работу намного лучше. Но часто это мешает вам обдумать новые идеи, потому что они отвергаются слишком быстро.

На настроение и потоки может влиять окружающая обстановка, время суток и сознательные усилия. Конвейерное разделение фаз написания и редактирования часто помогает мне, потому что я могу восторженно писать, а потом обрезать излишки, когда позже прочитаю написанное в более отрезвляющем свете.

советы, Скотт Янг, креативность, идеи
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Скотт Янг
писатель, предприниматель

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