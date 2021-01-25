План всей жизни. Как распланировать свои дни, месяцы и годы

Последние шесть лет я работал над планом всей жизни. Я планировал свои дни, месяцы и годы. В этой статье я расскажу, как я это делаю и как это повлияло на мою жизнь и карьеру.

На работу над долгосрочным планированием меня вдохновил Джим Рон. Он говорит об этом на своем классическом семинаре «Как взять на себя ответственность за свою жизнь». Ему 30 лет, но его совет актуален как никогда.

У нас так много возможностей и блестящих вещей, которые привлекают наше внимание, что мы часто оказываемся парализованы нерешительностью. Многие из нас просто блуждают без ясной цели. С помощью планирования вы можете избежать бесполезной траты времени и бесцельности.

Для меня есть пять основных причин, по которым я планирую свои дни, месяцы и годы.

Больше ясности: когда я не знаю, что делать, я откладываю дела на потом, теряю время и чувствую себя плохо.

Экономия времени — когда я заранее думаю о том, чем хочу заниматься, я работаю более эффективно.

Повышение творческого потенциала — планирование помогает мне находить более творческие занятия в жизни. Это также помогает мне находить творческие решения моих проблем.

Импульс — планирование помогает мне двигаться вперед, поэтому я почти никогда не застреваю.

Лучшее мышление. Процесс планирования заставляет вас серьезно задуматься о том, что вы хотите сделать и как вы собираетесь этого достичь. Это улучшит ваши навыки мышления.

Есть одна оговорка при планировании, от которой я хочу избавиться, прежде чем мы начнем процесс. Вы можете планировать жизнь и ставить цели, но не можете контролировать результаты. Фактически, планирование не имеет ничего общего с контролем — оно имеет прямое отношение к началу работы.

Чтобы эффективно спланировать свою жизнь и обеспечить выполнение этих планов, я рекомендую составить 5-летний, 1-летний, ежемесячный и ежедневный план — именно в таком порядке.

Как составить 5-летний план

Итак, вы начинаете с очень далекого будущего. Где вы хотите в итоге оказаться? Чтобы лучше понять весь процесс, я расскажу вам о пятилетнем плане, который я разработал в 2015 году, прежде чем начать вести блог и строить карьеру в Интернете.

План — это не что иное, как сочетание целей (чего вы хотите достичь) и действий (как вы собираетесь их достичь). Как и большинство любителей, я начал с чуши вроде: «Я хочу зарабатывать миллион долларов в год, через пять лет!»

Я больше не ставлю цели в отношении вещей, которые не контролирую. Но в то время это была хорошая цель, потому что она помогла мне начать думать по-другому. Чтобы зарабатывать большие деньги, нельзя быть наемным работником. Вы должны быть предпринимателем.

Чтобы составить пятилетний план, просто запишите несколько больших целей, на которых вы хотите сосредоточиться. Если вы еще не уверены в своем пятилетнем плане или вам кажется, что ваши цели слишком расплывчаты, возможно, у вас в целом отсутствует направление в жизни. И это нормально. Важно то, что теперь вы осознаете это и можете внести позитивные изменения.

Вот почему я настоятельно рекомендую вести дневник. Письмо — это процесс самовыражения. Письмо помогает вам лучше выражать себя, свои желания и, в конечном итоге, найти свою настоящую карьеру.

Я всегда призываю своих читателей, даже тех, кто «не писатель», научиться писать лучше. Чем лучше вы научитесь писать, тем лучше вы станете думать.

Помимо того, что я хотел зарабатывать больше, я также хотел жить в тепле, и чтобы на меня работало несколько человек. Заметьте, что мой пятилетний план был очень неоднозначным. «Где-то в тепле» могло означать много мест. Мне нравится оставаться гибким, потому что это наиболее реалистичный подход к жизни.

Я не достиг всех своих пятилетних целей, но это нормально. Наличие плана указало мне правильное направление. Теперь я финансово свободен, и на меня работают еще два человека. И хотя в настоящее время я не живу где-то в тепле, я, вероятно, скоро перееду.

Как составить годовой план

Вы можете думать: «Зачем переходить с пятилетнего плана на годичный?» Для меня не имеет смысла создавать план на следующие 2, 3 или 4 года. Цель 5-летнего плана — помочь вам двигаться в определенном направлении. Цель годового плана — помочь вам предпринимать конкретные шаги.

Всегда важно ставить реалистичные цели. И процесс составления годового плана заставляет вас оценить, достижимы ли ваши цели в этот срок. Например, предположим, что ваша общая цель — бросить текущую работу и стать предпринимателем.

Когда мы строим планы, то, естественно, хотим многого достичь. Возможно, вы захотите создать веб-сайт, нанять людей, создать продукты и услуги и так далее.

Сможете ли вы сделать все это в течение года? Возможно нет. Так что вам нужно решить, на чем вы в первую очередь сосредоточитесь. Итак, спросите себя: чего мне нужно достичь в этом году, чтобы немного приблизиться к достижению целей в рамках пятилетнего плана?

Самая большая ошибка амбициозных людей, которую я вижу, заключается в том, что они переоценивают то, чего могут достичь в течение года. Помните, что ключ к постоянному прогрессу — делать последовательные шаги вперед. И тогда вы удивитесь, чего смогли достичь за пять лет.

Как создать ежемесячный план

С этого момента я начал разбивать вещи на ежемесячные действия. Сначала я написал книгу, затем создал сайт и так далее.

Каждый месяц выбирайте что-то, над созданием чего вы будете сосредоточены. То, что приближает вас к достижению поставленных на год целей. На этом этапе все дело в исполнительности. Позже вы будете благодарить себя за то, что сели и обдумали порядок достижения ваших целей. Мне нравится сосредотачиваться на чем-то одном в каждой сфере моей жизни.

Допустим, ваша цель — создать веб-сайт в этом месяце. Прежде чем завершить проект, четко обозначьте каждый шаг, который необходимо выполнить.

До сих пор я использую Evernote, чтобы записывать свои цели и действия в виде маркированного списка. Мне не нравятся красивые визуальные приложения, в которых все выглядит вылизанно. Достаточно простого списка.

Но когда дело доходит до моего ежемесячного плана, мне нравится использовать Trello для управления своими проектами. Я использую их доски и списки, чтобы прояснить все, что мне нужно сделать. Для веб-сайта у вас может быть список технических действий, другой список для создания контента, еще один для дизайна.

Я не вдавался в подробности, потому что все думают по-разному. Все это решать вам. Просто спросите себя: это ВСЕ шаги, которые мне нужно предпринять, чтобы достичь своей цели? У вас должно быть хорошее представление о том, что вам нужно делать.

Как составить ежедневный план

Когда вы определитесь со всеми шагами, которые вам нужно предпринять в этом месяце, просто выберите 3-4 действия, на которых вы будете сосредоточиваться каждый день. Обычно я каждый вечер выделяю несколько минут, чтобы подумать о том, что я собираюсь делать завтра. Я смотрю на свою доску Trello и спрашиваю себя: «Что важно? И что я хочу делать завтра?»

Во-первых, сделайте важные дела. Затем делайте то, над чем вам хочется работать. То, что вам нравится. У меня такой же подход к письму. У меня огромный список идей для статей, и перед тем, как написать, я пролистываю его и выбираю ту, которую хочу написать. Когда вам нравится задача, ее намного проще выполнить.

Большинство из нас уже потратили свою жизнь на то, что ненавидели. И, честно говоря, нам все равно приходится постоянно делать то, что нам не нравится. Я не люблю покупать продукты, оплачивать счета, заниматься спортом каждый день и так далее. Но я все еще это делаю.

Поэтому, когда дело касается работы, выберите другой подход. Делайте работу, которая вам действительно нравится.

Но чтобы попасть сюда, вам нужен план. Так что попробуйте эту стратегию.

Продолжайте корректировать свои планы

И последнее. Избегайте создания жизненного плана и следования ему с туннельным взглядом. Никто не хочет идти по жизни, как собака, лающая на машины.

Вот почему я регулярно пересматриваю свои планы на дни, недели, месяцы и годы. Я даю себе время и место, чтобы оценить их. Если ваш план не работает, не стоит упрямо ему следовать.

Если ваш план не работает, измените его. И продолжайте настраивать, пока он не сработает. Мы должны оглянуться назад и критически оценить себя. Иначе мы не будем расти.

И в конечном итоге это единственная реальная цель создания плана. Если вы добьетесь всего, что поставили, это здорово. Но даже если вы этого не сделаете, ситуация будет лучше, чем если бы вы просто плыли по течению.

Секрет долгосрочного успеха в карьере — это рост. Если не растёшь — умираешь. Выбор прост. Каков твой план?

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