Все что создано народом – принадлежит охране! Как ГБР доблестно стережет «ильменитовые кучи», прессует бизнес и создает многомилионные убытки для госбюджета

Эта история о том, как благодаря вредительству высокопоставленных сотрудников ГБР наше государство теряет экспортный потенциал, дискредитируется в глазах иностранных партнеров, недополучает валютную выручку и на ровном месте генерирует многомилионные убытки для бюджета.

Итак, в результате деятельности печально известного бывшего руководства «Объединенной горно-химической компании» в лице Журило-Перцева, на складах «Вольногорского горно-металлургического комбината» скопилось большое количество минерального сырья ильменит, используемого в производстве титана и химической промышленности. Поскольку бывшее руководство ОГХК было занято в основном личным обогащением и краткосрочными схемами, указанный ильменитовый концентрат с 2014-2015 годов накапливался на непредназначенных для долгосрочного хранения открытых площадках (попросту говоря, лежал кучами под открытым небом) и сырье постепенно теряло свою товарную кондицию. Залежи сырья заросли бурьяном и деревьями, стали повышаться показатели влажности и механических примесей, что непосредственно сказывалось на его качестве и цене.

При цене USD 180,0/MT FCA на кондиционный ильменитовый концентрат ВГМК по состоянию на первый квартал 2021 г., стоимость сырья «из кучи» после 6 лет ненадлежащего хранения, по оценкам экспертов, составляла всего 140$/МТ FCA. Такая разница объясняется тем, что согласно требованиям сертификации «Alfred Knight», показатели влажности более чем в 3 раза стали превышать референсные значения, а для удаления примесей и приведение сырья в соответствие с требованиями ТУ рядового продукта марки «Р» нужны дополнительные затраты в размере 70-80$/т. И это еще не все. На прохождение всех промышленно-технологических операций по восстановлению качества всех 80 тыс. тонн залежалого ильменита потребуется около 20-30 месяцев, а время, как известно, это тоже деньги.

Отстаивая экономические интересы собственника предприятия т.е. государства, имея четкое понимание конъюнктуры рынка и руководствуясь инструкциями ФГИ по уменьшению складских запасов и улучшению финансовых показателей компании перед приватизацией, менеджментом ОГХК было принято решение о продаже многострадального ильменита в Китай. К слову, рынки Китая и Японии изначально рассматривались новым руководством ОХГК в качестве альтернативы враждебно настроенной по отношению к Украине Российской Федерации.

В начале января 2021 покупателем некондиционного товара выступила компания IMMCO TRADE PTE. LTD, которая давно работает на рынке Китая и представляет интересы поставщиков из США и Вьетнама.

Цена продажи кондиционного ильменит составила порядка 270-280$/т CIF по ценам декабря 2020 — января 2021. Условия поставки CIF — поставка продавцом, когда товар погружен на транспортное средство в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, железнодорожный тариф, морской фрахт (не меньше 80 $т/), хранение в порту, погрузка на борт судна, оформление документов, стоимость страховки и пр. За вычетом всех расходов, включая расходы производства по приведению сырья до марки качественного сырья, государство могло выручить около 100 $/за каждую тонну такой продукции.

Менеджментом ОГХК было принято решение заключить договор с компанией IMMCO TRADE PTE. LTD на первую партию в 25,000 т на сумму 3,7 млн $. по цене 150 $/т.

Продав все 80 тыс.тонн низкокачественного ильменита, ОГХК рассчитывала получить порядка 12-15 млн $. Кроме распродажи складских запасов и улучшения общих финансовых показателей, 350-400 млн грн. от реализации сделки с ильменитовым концентратом должны были стать приличным бонусом для государства перед проведением приватизации ОГХК.

Однако не тут-то было...

В решающий момент, в процесс вмешались Государственное бюро расследования, унаследовавшие самые отвратительные традиции дореформенной правоохранительной системы: паразитирование на деятельности крупных производителей и экспортёров, коррупционно-мотивированное превышение собственных полномочий, злоупотребление процедурами и пробелами в действующих нормах для создания проблем в коммерческой деятельности компаний, преступное отношение к средствам налогоплательщиков и т.п.

ГБР которое по закону, вообще не имеет отношения к экономике, в очередной раз грубо вмешалось в коммерческую деятельность ОГХК и на ровном месте спровоцировало многомилионные финансовые претензии к компании, а значит — к государству и госбюджету. Основная претензия со стороны ГБР состоит в том, что они, не имея на то полномочий и законных оснований, посчитали указанные коммерческие сделки неправомерными из-за того, что цена якобы была занижена, а ГФС и ГНС своевременно не отреагировали и не заблокировали продажу.

Бедовостью подобных утверждений усугубилась еще более унизительными процессуальными манипуляциями и игнорированием действующих законодательных норм со стороны следователей ГБР и их коллег Одесской таможне:

Обыск следователем ГБР Котелевцом Дмитрием Алексеевичем был проведен без санкции суда 17.04.2021 в терминале ООО «Рисоил Руда» Черноморского порта — зоне таможенного контроля без участия самой таможни. Доказательства того, что обыск был связан со спасением жизни людей или имущества, или с непосредственным преследованием подозреваемых в совершении преступления — предоставлено не было. Кроме обыска был проведен и осмотр территории терминала, но протокол осмотра не составлялся. В этот же день был проведен обыск следователем ГБР Максимом Козловым в офисе стивидорной компании.

Разрешение суда на обыск было получено спустя два дня после начала обысков и осмотров, а также после истечения процессуального срока обращения следователя в суд — 20.04.2021. Судья Печерского суда Киева Емец Д.О. беспрецедентно восстанавливает срок для обращения следователя с ходатайством об обыске с целью поиска и изъятии ильменита. Судья проигнорировала десятки обращений о привлечении к рассмотрению владельцев территории терминала ООО «Рисоил Руда» и груза IMMCO TRADE PTE LTD. По закону решение суда об обыске не подлежат апелляционному обжалованию. В практике Высшего совета правосудия за подобные определения судей привлекают как минимум к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде подачи представления об увольнении судьи с должности.

Общее расследование уголовными делами ОГХК заместитель начальника Управления с досудебного расследования криминальных правонарушений в сфере служебной деятельности Главного следственного управления ГБР расследований Кучерук Виталий, который сформировал следственную группу из трех следователей и четвёртого следователя Кулакевича Cергея — страшого следственной группы.

Ильменитовый концентрат не арестован, но при этом после погрузки на китайское судно с 22.04.2021 все службы Черноморского порта, начальник Черноморского филиала ГП «Администрации морских портов Украины» Широков Максим, руководство Одесской таможни начальник Бочко Алексей, заместитель начальника Авдеев Эдуард, директор департамента по вопросам контрабанды Домнич Александр предприняли все, чтобы судно с погруженным ильменитом не вышло из порта уже в течении 24 дней. Все эти службы принимают свои собственные запрещающие ращения на основании писем ГБР о проведении досмотра груза. Но за 24 дня этот досмотр просто не проводится, а китайская государственная компания COSCO, владелец груза терпят ежедневные убытки в размере десятков тысяч $.

Для отказа представителям китайской компании IMMCO TRADE PTE LTD в привлечении в качестве третьей стороны для рассмотрения ходатайств об обыске и чтобы не передавать эти ходатайства судье, протесты были зарегистрированы в качестве жалоб и назначены к рассмотрению в конце мая, а не в положенный пятидневный срок.

Положенные экспертизы на месте обыска не проводились. В ходе следственных действий не было установлено ни химический и физический состав вещества, ни принадлежность вещества IMMCO TRADE PTE. LTD и т.д. Кем именно был установлен факт нахождения руды ильменита — также не известно. Не ясно на каком основании следователями был сделан вывод о том, что присутствующее вещество является ильменитом марки «Р» и соответствует установленным требованиям ТУ, а не представляет собой иное вещество с иными параметрами.

Груз 17.04.2021 р. якобы был изъят во время осмотра и обыска без санкции суда. Однако, в протоколе обыска при этом не указано лицо, которому груз был передан на хранение, да и самого физического изъятия товара не произошло, а фактически не было и изъятия. Терминал ООО «Рисоил Руда» и порт отказались от принятия товара, поскольку ООО «Рисоил Руда» и так осуществлял его хранение на контрактной основе.

Руду якобы изъяли (без физического перемещения) и передали Черноморскому филиалу ГП «Администрации морских портов Украины», работники которого даже не были при обыске, однако документы о передаче на хранение никому предоставлены не были и по сей день. Постановление следователя о признании вещественным доказательством и передаче на хранение ЧФ ГП «АМПУ» отсутствуют на таможне, в порту, в терминале, у собственника груза. АМПУ при этом никак не подтвердил свои полномочия на хранение и наличие ареста на имущество. Кроме того, АМПУ не имеет функций, а также ресурсов и условий для хранения вещества ильменит.

Согласно ст. 364 УПК Украины изъятое вещество не является объектом преступления и поэтому не может быть доказательством и имуществом, которое изымается для расследования дела и доказательства вины неустановленных лиц налоговых органов.

Срок обращения в суд с ходатайством на арест истек на следующие сутки после проведения обыска, ни прокурор Офиса Генерального прокурора, ни следователи ГБР не обращался с ходатайством про наложение ареста, потому имущество по закону должно было быть возвращено его владельцам.

Поскольку имущество не является арестованным, оно не имеет ограничений. Судами решение про арест не принималось, а была предоставлена лишь санкция на обыск. ГБР, Печерские суды письменно подтвердил IMMCO TRADE PTE LTD, что арест не накладывался и ходатайством не обращался никто.

Несмотря на все выше сказанное, таможенным пунктом пропуска «Черноморский морской порт» по указанию Одесской таможни Государственной таможенной службы неправомерно и безосновательно не принимаются документы для завершения процедуры экспорта груза и отправки судна. Письменное решение об отказе в оформлении документов и законное обоснование соответствующих причин — сотрудниками таможни не выдается.

Судну MV DA LIANG, которое должно осуществить перевозку и прибыло в порт, сначала не дали возможности перешвартоваться, а в последствии и вовсе безосновательно задержали незаконным распоряжением и.о. Начальника Отдела (службы) капитана Черноморского морского порта Дмитрия Мирошниченко на несколько дней. В распоряжении в качестве оснований указаны «полученные письма от ГБР и ДМСУ», однако в соответствии с действующим законодательством, такие «письма счастья» не являются формой решений уполномоченных государственных органов, а ГБР вообще отсутствует в списке таких органов. В итоге, судно китайской государственной компании целых две недели не могло сначала перешвартоваться, а затем выйти из порта.

Судно MV DA LIANG принадлежит государственной китайской компании COSCO.

Необоснованно и незаконно сроком на 6 дней был заблокирован самый крупный портовый терминал Черноморска, за это время несколько судов получили отказ в приеме и обслуживании терминалом, была создана угроза забастовки портовых рабочих, чья з/п зависит от стоимости и объемов перегруженного сырья.

До сих пор ГБР так и не предоставили никаких доказательств занижения цены сделки. При этом ОГХК имеет собственное экспертное обоснование в пользу экономической обоснованности и выгодности контракта для Украины. К слову, аналогичные претензии со стороны ГБР уже были месяцем ранее по контракту на поставку 5600 т. рутила в Японию. Тогда ГБР выписало два безосновательных предписания на досмотр груза и начало производство в отношении руководства ОГХК, но спустя два месяца после отгрузки экспертные оценки и вразумительная аргументация претензий предоставлены не были и следствие потеряло всякий интерес к этому делу.

Этим делом занимались все тежи следователи — начальника управления ГБР Кучерук Виталия, следователей Котелевец Дмитрия, Козлова Максима и Кулакевича Сергея. Они также дважды задерживали без решения судна судно с рутилом производства ОГХК. Аналогичными действиями по безосновательному досмотру груза и задержанию судна в марте 2021 был причинен IMMCO TRADE PTE был причинен ущерб в сумме 105 тыс. $.

И т.д. и т.п.

Прошел месяц. Предварительная арифметика по данному ильменитовому контракту такая: стоимость груза 3,7 млн $; «мёртвый» фрахт 2 млн $; штрафы со стороны судовладельца 414 тыс. $ и каждый день увеличиваются на 18 тыс. $; штрафы терминала 400 тыс. $. Итого, по состоянию на сегодняшний день ГБР фактически уже «съело» более 70% всего контракта. И ситуация до сих пор остается нерешенной...

Задержка оформления коммерческого груза без решения суда, без его ареста и даже без полного прохождения официального досмотра; блокировка груза вне процедуры ареста и изъятия; немотивированный отказ принимать документы на таможенную очистку в течение недель, хотя они должны рассматриваться в течение считанных часов; срыв коммерческих контрактов на основании невразумительных претензий ГБР к ГФС и ГНС; демонстративное унижение иностранного бизнеса, в т.ч. представителей иностранных государственных компаний — это ноу-хау нынешней украинской правоохранительной системы. Даже прокуратура времен Пшонки позавидовала бы такой профессиональной неряшливости и наглости!

Имеются все основания предположить, что все происходящее беззаконие было санкционировано и координируется лично и.о. директора ГБР Сухачовым Алексеем Александровичем и его ближайшими подчиненными, поскольку в этом деле имеется очевидный политический и геополитический подтекст.

Во-первых, останавливается не весь экспорт титанового концентрата из Украины, а только его выборочные партии и только по тем контрактам, где компенсация убытков в полной мере будет «повешена» на государство. К тому же, руководство ГБР прекрасно осведомлено о планах ФГИ по приватизации ОГХК вначале первого полугодия 2021 г. и понимает, что до решения старых проблем у нового собственника руки дойдут не сразу и лучше заранее иметь козыри в рукаве для будущего разговора.

Во-вторых, ГБР своими действиями сознательно блокирует целое географическое направление экспорта ильменита, ориентированное на рынок азиатских стран, при том, что логистический маршрут «Турция-Египет-Сирия-Крым-Россия» благополучно функционирует. Так, всего за два месяца украинскими силовиками был трижды задержан именно азиатский экспорт: январь — груз для японской компании «American Material Japan Corporation» (AMJC), убыток 455 тыс $; март — второе судно для отправки рутила AMJC убыток 140 тыс $; апрель — ильменит для китайской «Cosco», около 2,5 млн $ общих потерь или свыше 60 млн грн. Очевидно, что морской путь в Азию является слишком лакомым и перспективным направлением украинского экспорта и по логике силовиков не может функционировать без постоянной «крыши».

В-третьих, выход на рынки Китая и Японии был принципиальным решением нового менеджмента ОГХК и стал альтернативой политике бывшего менеджмента Журило-Перцева, благодаря которым через посредников и «серые схемы» титановое сырье годами беспрепятственно экспортировалось в Россию. Понятно, что подобный экспорт в страну-агрессора был частью более глобальных политических «договорняков» на высшем уровне, имел своих кураторов в Киеве. Если пересыхает один коррупционный ручей — надо рыть другой.

В-четвертых, нездоровое внимание ГБР сосредоточено в основном на отгрузках ильменита и рутила в Азию, но они не решаются предъявлять каких-либо претензий американской Chemours (которая поставляет титановые концентраты на американский рынок с отсрочкой оплаты на ОГХК), поскольку прекрасно понимают, что США в курсе экономических интересов руководства украинских правоохранительных органов и хорошо информированы о том, как и при каких обстоятельствах «металл войны» попадает из Украины в Россию.

В-пятых, существует также предположение, что подобным образом ГБР со своей стороны «готовит компанию к приватизации» и действует в интересах одного из возможных покупателей. Иски о компенсации убытков, дискредитация в глазах потенциальных партнеров, нерешенные финансовые, технические и юридические проблемы и тому подобные «старые завалы», как известно, могут оказать существенное влияние на итоговую стоимость приватизируемого актива.

Как бы там ни было, но совершенно не похоже на то, что творимый беспредел мог быть инициирован «по недосмотру из Киева» какими-то днепровско-одесскими силовиками и портовыми чиновниками. Остается только надеяться, что ФГИ совместно с НАБУ и САП наконец-то вмешаются в этот произвол и остановят беззаконие со стороны ГБР.