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Стартовая цена ОГХК на приватизационном аукционе будет от 3 до 5 млрд грн, - глава ФГИ

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Стартовая цена ОГХК на приватизационном аукционе будет от 3 до 5 млрд грн, - глава ФГИ

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует на первые аукционы большой приватизации в 2021 году в конце первого-начале второго квартала выставить ЧАО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) со стартовой ценой от 3 до 5 млрд грн, сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Очень важно понимать, что стартовать следует с цены немного ниже (не с низкой, а чуть ниже) рыночной для того, чтобы было больше участников. Стартовая цена будет варьироваться между 3 и 5 млрд грн. Но окончательно она еще не определена», — сказал он.

Сенниченко уточнил, что ФГИ уже выносит условия конкурса по продаже ОГХК на утверждение Кабинета министров.

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Он также подчеркнул, что Фонд внимательно следит за управлением компанией и, несмотря на смену директоров, ему удалось в этом году добиться увеличения чистой прибыли предприятия, примерно, до 700 млн грн со 100 млн грн в прошлом году.

Сенниченко ранее заявлял, что о намерении принять участие в приватизации ОГХК сообщали 16-18 компаний.

«Среди них два украинских холдинга, а остальные — это известные международные компании: японские, австралийские и другие, которые будут конкурировать между собой, получив информацию о компании, о запасах, о месторождениях», — сказал глава ФГИ в апреле прошлого года в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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ГП «Объединенная горно-химическая компания» начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). В конце 2016 года ГП было преобразовано в ПАО «ОГХК», а спустя два года — в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию — концентраты рутиловый, ильменитовый, цирконовый, ставролитовый, кварцевый песок — более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта — ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

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Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз — до лета в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации «BDO корпоративные финансы» в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

ОГХК в соответствии с отчетом за 9 мес.-2020 увеличила чистую прибыль в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 424,49 млн грн со 147,57 млн грн. Чистый доход за этот период сократился на 22,9% — до 2 млрд 79,48 млн грн.

приватизация, ОГХК, Дмитрий Сенниченко
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