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«Скоро интернет будет повсюду»: что Стив Джобс говорил о будущем

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«Скоро интернет будет повсюду»: что Стив Джобс говорил о будущем

В феврале 2021 года основателю Apple Стиву Джобсу исполнилось бы 66 лет. С первого дня существования компании Джобс был одним из главных действующих лиц компьютерной революции. Он считал, что «лучший способ предсказать будущее — создать его». То, какими он представлял планшеты, телефоны и медиапроигрыватели, во многом определило их современный вид. Помимо «изобретения» будущего Джобс давал довольно точные прогнозы о нем.

О будущем компьютеров и гаджетов

«Компьютеры, которыми мы пользуемся сегодня, — инструменты. Они выполняют запросы, которые вы задаете. Следующая стадия — это компьютеры-агенты. Другими словами, это будет что-то вроде маленького человека в коробке, который будет предугадывать ваши желания. Он будет не просто помогать, но направлять вас сквозь большие объемы информации. Словно маленький друг из коробки», — из интервью Access Magazine, 1984 год.

«Я бы хотел иметь коробочку или что-то вроде грифельной доски, чтобы везде носить ее с собой. Получаешь такую в десять лет, открываешь, и она спрашивает: «А где я?», ты отвечаешь: «В Калифорнии», а она: «А кто ты?» — «Меня зовут Стивен», и так далее. Ты начинаешь рассказывать ей о себе, и со временем она понимает, что каждую пятницу после обеда тебе хочется заняться чем-то необычным. В будущем она сможет стать невероятно мощным помощником. Она всегда рядом. Она собирает большую часть информации о твоей жизни и выстраивает связи между событиями, чтобы однажды сказать 18-летнему тебе, переживающему расставание с девушкой: «Знаешь, Стив, это происходит уже третий раз подряд», — из интервью Access Magazine, 1984 год.

«Сегодня основная причина купить компьютер для дома — выполнять часть работы прямо из квартиры или установить обучающие программы для детей, но это скоро изменится. Компьютеры станут неотъемлемой частью наших домов», — из интервью Playboy, 1985 год.

«Компьютерная индустрия достаточно молода. Ее история и будущее представляется мне одним долгим вектором. Мы прошли только первый дюйм. Так случилось, что мы оказались в нужном месте и в нужное время для того, чтобы задавать направление. Стоит двинуться вперед по вектору, и размах достигнет гигантских размеров», — из интервью Inc., 1989 год.

«Будущее — за объектно-ориентированным программированием. Я помню, как пришел в Xerox в 1979 году — довольно апокалиптический момент. Я помню, как около десяти минут смотрел на графический интерфейс пользователя, понимая, что однажды все компьютеры будут работать таким же образом. Когда-нибудь все программы будут написаны через объектно-ориентированное программирование. Вы можете спорить о том, когда это произойдет и кто выйдет победителем, но я не думаю, что рациональный человек станет подвергать сомнению его значимость», — из интервью Oral History project в рамках Computerworld Honors Program, 1995 год.

О будущем интернета

«Люди будут покупать компьютеры для подключения к общенациональной коммуникационной Сети. Сейчас мы на начальном этапе того, что станет по-настоящему значимым открытием для большинства людей — таким же значимым как телефон», — из интервью Playboy, 1985 год.

«Интернет позволит маленьким компаниям выйти на рынок и начать конкурировать с крупными корпорациями. Маленькая компания из Аризоны может установить веб-сервер не хуже, а может даже и лучше, чем есть у IBM или другой корпорации. Эта компания сможет взаимодействовать с клиентом напрямую через интернет: им не придется строить магазины и нанимать сотрудников. Прямое взаимодействие через интернет и отправка товаров по почте обойдется намного дешевле, чем строительство сотни магазинов по всей стране. Интернет радикально изменит наше представление о том, как искать, продавать и доставлять товары и услуги», — из интервью Oral History project в рамках Computerworld Honors Program, 1995 год.

«Люди перестанут ходить в магазины. Они будут покупать вещи в интернете. Крупные компании, не обращающие внимания на перемены, сильно пострадают», — из интервью Wired, 1996 год.

«Лучше всего считать интернет прямым каналом распространения, будь то информация или коммерция. Он обходит посредников. Оказывается, их было очень много, и зачастую они замедляли процесс, делая его хуже и дороже. Избавиться от них будет мудрым шагом», — из интервью Wired, 1996 год.

«Интернет интересен по двум причинам. Во-первых, он вездесущ. Скоро интернет будет повсюду, а все вездесущее становится интересным. Во-вторых, я не думаю, что Microsoft найдет способ завладеть этим. А значит, у нас будет много инноваций, и это превратит интернет в место, где нет места мрачному доминированию», — из интервью Wired, 1996 год.

«Я не думаю, что люди будут использовать интернет для получения дополнительной информации. У нас уже информационная перегрузка. Независимо от того, сколько информации может предоставить интернет, большинство людей в любом случае получают гораздо больше информации, чем они могут усвоить», — из интервью Wired, 1996 год.

О будущем ИТ

«В мире десктопов очень важно управлять внутренним хранилищем, но скоро это может отойти в прошлое. Вам не придется контролировать внутреннее хранилище. Вам больше не нужно будет хранить все данные на компьютере», — из интервью Wired, 1996 год.

«Технологии могут облегчить жизнь и позволить нам пообщаться с людьми, с которыми в обычной жизни мы бы никогда не встретились. У вас может быть ребенок с врожденной болезнью, и вы сможете связаться с другими родителями и группами поддержки, получить медицинскую информацию, новейшие экспериментальные препараты», — из интервью Wired, 1996 год.

«Нам удалось собрать в Apple очень способных людей. Я сделал Тима Кука COO, поручил ему подразделение Mac, и он блестяще справился. Кто-то говорит: «Если Джобса вдруг собьет автобус, то у Apple будут очень большие проблемы». И знаете, я не скажу, что жизнь будет сладкой, но в Apple, правда, есть очень способные люди. Совету директоров будет из кого выбирать CEO», — из интервью Fortune, 2008 год.

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«Adobe Flash создавался в эпоху ПК и компьютерных мышей. Это прибыльный бизнес для Adobe, и я понимаю, почему они хотят вывести его за пределы ПК. Но наступает мобильная эра — эра устройств с низким потреблением заряда, сенсорными экранами и открытыми веб-стандартами. Во всех этих областях Flash плохо справляется со своими задачами, и 200 тыс. приложений в магазине Apple App Store доказывают, что разработчикам уже не нужен Flash для создания приложений и игр с крутой графикой. Новые открытые стандарты, например, HTML5 появятся на мобильных устройствах (и на ПК тоже). Возможно, Adobe стоит больше сосредоточиться на создании крутых HTML5-инструментов для будущего и меньше критиковать Apple за умение расставаться с прошлым», — в открытом письме с объяснением, почему Apple отказалась от Flash, 2010 год.

Источник

Apple, Стив Джобс, будущее
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