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ОГХК может сменить собственника, но не «крышу»?

Дмитрий Товстенко
Дмитрий Товстенко
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ОГХК может сменить собственника, но не «крышу»?

«Объединенная горно-химическая компания» готовится к приватизации. Кабмин и ФГИ рассчитывают, что «разгосударствление» поможет наконец-то избавиться от коррупции и злоупотреблений, позволит предприятию стать одним из крупнейших налогоплательщиков. Однако, последние события демонстрируют, что этот путь не будет быстрым и легким.

АО «Объединенная горно-химическая компания» — один из крупнейших мировых производителей титанового сырья. В управлении компании находятся Вольногорский горно-металлургический комбинат (Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (Житомирская обл.). Продукция реализуется более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта — ЕС, Китай, Турция, США и страны Африки. Согласно планам ФГИ, подлежит приватизации в июле 2021 г.

За последние годы эта компания неоднократно переходила из рук в руки и через подконтрольный менеджмент фактически управлялась частными структурами Дмитрия Фирташа и Николая Мартыненко. Продукция на льготных условиях поставлялась аффилированным предприятиям, а основная прибыль уходила посредникам.

Период 2014-2019 г.г., связанный с руководством Руслана Журило и Юрия Перцева, представлявших т.н. «группу Мартыненко», ознаменовался расцветом криминальных схем и злоупотреблений. Так, экспорт минеральных концентратов монополизировали связанные с менеджментом предприятия оффшорные фирмы «Bolwerk», «Defessa», «Adelis» и «Osstor». При этом, госпредприятию навязывались заведомо убыточные условия контрактов. Например, в 2019 году сразу несколько контрактов были заключены с отсрочкой платежа на 100-160 дней, что позволило без оплаты вывезти продукцию на сумму более 36 млн долл. Срок погашения счетов истек еще в сентябре-октябре 2020 г. и по состоянию на сегодняшний день, сумма вместе с пеней превысила 40 млн. долл. Деньги не получены до сих пор. Кроме откровенного грабежа госкомпании, продукция ОГХК долгие годы благополучно поставлялась в оккупированный Крым и на российский рынок через цепочки посредников.

По мнению экспертов рынка, многолетние злоупотребления на ОГХК существовали благодаря отлаженным коррупционным схемам и «крышеванию» со стороны силовиков. Несмотря на существующие ожидания, приватизация предприятия может не дать необходимого эффекта и не принести новых поступлений в бюджет, если новый собственник не сможет самостоятельно устанавливать цену контрактов и беспрепятственно отправлять свою продукцию покупателям. К сожалению, в этих вопросах в последнее время наблюдаются весьма тревожные тенденции.

С середины прошлого года, интерес к хозяйственной деятельности госкомпании со стороны СБУ и ДБР значительно возрос. Связывается это как с подготовкой компании к приватизации, так и с приходом на ОГХК нового менеджмента, который начал ломать старые схемы и «расчищать завалы» после Журило и Перцева. Новые управленцы отказались от сомнительных практик предыдущего руководства, а также полностью перекроили продажные и снабженческие потоки компании. Список компаний-покупателей продукции ОГХК вырос с 3-4 до 40. Стал осваиваться новые рынки сбыта. Цены на концентраты только в 2021 г. повышались 4 раза, что позволило увеличить валовый доход более чем в 2 раза до 0,5 млрд грн. ежемесячно, что на сегодня является абсолютным рекордом за всю историю компании. Несмотря на это, в отношении представителей нового менеджмента следователями ГБР был открыт ряд сомнительных криминальных производств, по которым нет ни конкретных фигурантов, ни обвинения, ни доказательств.

Кроме того, следователями все того же ГБР и сотрудниками Одесской таможни с начала 2021 г. стали блокироваться поставки титанового концентрата ОГХК на рынки Японии и Китая. Имея доступ к информации по контрактам и понимая уязвимости ОГХК и его контрагентов, правоохранители не придумали ничего лучшего, чем «без суда и следствия» заблокировать грузы в портах Одессы и Черноморска, безосновательно затянуть оформление и погрузку (одно судно на 2 недели, а второе на 2 месяца) и таким образом, сорвать перспективные сделки. На злой умысел и «беспредел» со стороны правоохранителей указывают как многочисленные процессуальные нарушения, так и тот факт, что ГБР вообще не имеет прямых полномочий на вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий.

Как результат, вместо новых рынков сбыта и прибыльных контрактов накануне приватизации, ОГХК на ровном месте имеет претензии от иностранных компаний на сумму 440 тыс. и 1,2 млн. дол., не считая моральных и судебных издержек, которые тоже придется оплатить государству.

СМИ отмечают , что вся эта деструктивная активность правоохранителей накануне приватизации ОГХК является ничем иным, как попыткой обвалить ключевые показатели деятельности компании и сбить цену на этот «проблемный» актив в интересах одного из возможных покупателей, а также сорвать переориентацию украинского экспорта с РФ на рынки стран Азии и восстановить коррупционный контроль над продажами больших лотов титаносодержащего сырья на территорию оккупированного Крыма и РФ.

Как бы там ни было, но целая серия открытых криминальных производств, спекуляции на вопросах национальной безопасности и круговая коррупционная порука с руководством портов и таможни, позволит ГБР и СБУ еще долгое время оказывать непосредственное влияние на приватизированный актив. А именно: «наведываться» к новым владельцам компании и проводить дополнительные следственные мероприятия, ситуативно создавать проблемы и негативный резонанс, в целом влиять на реализацию коммерческой стратегии и экспортных контрактов.

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По словам опрошенных нами экспертов, несмотря на серьезное сопротивление приватизации госсобственности и очевидное желание сохранить коррупционный контроль над крупнейшими статьями украинского экспорта, вряд ли руководству ГБР удастся сохранить этот теневой финансовый поток и удержаться на нем.

Если и.о. директора Бюро А.Сухачев не вернет «с небес на землю» собственных подчиненных, то его самого вынуждено будет привести в чувства высшее политическое руководство Украины. И чем быстрей это произойдёт, тем больше государство сэкономит на прямых издержках и недополученных прибылях.

ОГХК, ГБР
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