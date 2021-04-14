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Руководство ФГИ назначило своих «смотрящих» в правление ОГХК накануне приватизации, - СМИ

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Руководство ФГИ назначило своих «смотрящих» в правление ОГХК накануне приватизации, - СМИ

Не доведя до логичного финала освобождение ОГХК от коррупционных схем старой команды Журило-Перцева, Фонд госимущества прислал на предприятие новых «смотрящих». Накануне грядущей приватизации, полумиллиардная прибыль, полученная прежним топ-менеджментом госкомпании, может перекочевать на счета фирм афиллированных с новым руководством, а сама ОГХК будет продана тем, кто годами вымывал из нее оборотные средства — об этом пишет «Политека» в статье «Игры с титаном».

По словам журналистов, главной «сенсацией» от ФГИ стало назначение на должность первого зампредправления ОГХК уроженца Кривого Рога — Владислава Войтенко. Ранее г-н Войтенко работал в структурах топливного оператора WOG вместе с нынешним зампредом ФГИ Денисом Кудиным. По слухам, они дружны и занимались развитием торговли при АЗС продуктами питания и сопутствующими товарами. Опыта сбыта титаносодержащего сырья Владислав Войтенко не имеет. Еще один выходец из нефтяного бизнеса — Виталий Петраш — будет непосредственно заниматься реализацией продукции ОГХК, также не имея на это опыта и компетенции. Он не владеет в достаточной мере даже английским языком, необходимым чтобы вести дела с иностранными покупателями. Однако, успел проработать в нескольких сомнительных структурах, в том числе в «Техойл», а также в ООО «Олеум Стандарт» и ООО «Унисистем». Две последние, как отмечают журналисты, впоследствии стали фигурантами уголовных дел по признакам фиктивности.

Авторы статьи отмечают, что смена кадров на ОГХК была бы понятной, если бы дела компании шли из рук вон плохо. Но все как раз наоборот. За последний месяц ОГХК заработала от реализации концентрата 460 млн. грн., что является для нее историческим достижением.

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Новая расстановка сил в правлении компании позволит руководителям ФГИ Дмитрию Сенниченко и Денису Кудину установить личный контроль над стратегическим предприятием и его средствами, что врят ли пойдет на пользу ОГХК и главному бенефициару — государству, отмечает издание.

ФГИ, Фонд государственного имущества, ОГХК, титан
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