Протесты в Армении: сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку

Сотрудники Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна объявили забастовку, присоединившись к акциям народного неповиновения по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на news.am
С утра 2 мая закрыты все 10 станций подземки в Ереване. Все попытки получить комментарий у ответственных чиновников не увенчались успехом. Ереван продолжает жить в условиях транспортного коллапса, устроенного сторонниками лидера оппозиции Никола Пашиняна.
Они намерены продолжить свои действия до 17.00, после чего прекратят перекрывать улицы и создадут возможность прийти на митинг на главной площади Еревана, который начнется в 19.00.
Как сообщалось, участники протестных акций с утра среды в армянском Ереване заблокировали входы на ряд станций метро, а также движение поездов.
В Армении в результате акций протеста полностью заблокировано железнодорожное сообщение.
Демонстранты также блокируют центральные улицы Еревана, мосты и международные автомобильные трассы. Перекрыта дорога Ереван-Севан и участок трассы Армения-Грузия. Кроме того, перекрыт доступ в ереванский международный аэропорт Звартноц.
Из-за акций протеста не могут собраться на заседание депутаты парламента Армении. Зарегистрированы только 27 из 105 депутатов. Оппозиция бойкотирует заседание. Депутаты от правящей Республиканской партии, которая занимает большинство мест в Национальном собрании Армении, не могут добраться до парламента.
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