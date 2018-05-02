Протесты в Армении: сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку

Сотрудники Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна объявили забастовку, присоединившись к акциям народного неповиновения по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на news.am

С утра 2 мая закрыты все 10 станций подземки в Ереване. Все попытки получить комментарий у ответственных чиновников не увенчались успехом. Ереван продолжает жить в условиях транспортного коллапса, устроенного сторонниками лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Они намерены продолжить свои действия до 17.00, после чего прекратят перекрывать улицы и создадут возможность прийти на митинг на главной площади Еревана, который начнется в 19.00.

Как сообщалось, участники протестных акций с утра среды в армянском Ереване заблокировали входы на ряд станций метро, а также движение поездов.

В Армении в результате акций протеста полностью заблокировано железнодорожное сообщение.

Демонстранты также блокируют центральные улицы Еревана, мосты и международные автомобильные трассы. Перекрыта дорога Ереван-Севан и участок трассы Армения-Грузия. Кроме того, перекрыт доступ в ереванский международный аэропорт Звартноц.

Из-за акций протеста не могут собраться на заседание депутаты парламента Армении. Зарегистрированы только 27 из 105 депутатов. Оппозиция бойкотирует заседание. Депутаты от правящей Республиканской партии, которая занимает большинство мест в Национальном собрании Армении, не могут добраться до парламента.