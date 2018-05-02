В Армении заняли мэрию города, где расположена военная база РФ

В Армении сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна заняли помещение мэрии города Гюмри, где расположена российская военная база с 3000 военнослужащими. Об этом сообщает Радио Свобода.

Протестующие требуют, чтобы мэр города Самвел Баласанян присоединился к протестам и вышел из коалиции с правящей Республиканской партией.

Гюмрия является вторым по величине городом Армении. Он расположен примерно в 120 км от Еревана.

1 мая 2018 года парламент Армении на специальном заседании не поддержал единственного кандидата на пост премьер-министра страны Пашиняна.

2 мая 2018 года в Армении возобновились акции протеста, ее участники перекрыли дорогу, ведущую к ереванскому международному аэропорту Звартноц. Также полностью прекращено движение поездов.