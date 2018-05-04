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Россия раскрыла подробности минских переговоров

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Россия раскрыла подробности минских переговоров

Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что российская сторона на заседании группы предложила усилить контроль за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе.

«Контактная группа рассмотрела ряд случаев нарушения действующего режима прекращения огня, в частности, происшедшие вблизи Донецкой фильтровальной станции. Российская делегация предложила СММ ОБСЕ усилить контроль на прилегающем к станции участке линии соприкосновения и фиксировать сторону, нарушившую режим безопасности ДФС. А также проводить расследование каждого случая нарушения режима прекращения огня», — заявил Грызлов журналистам по итогам переговоров, сообщает РИА Новости.

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По его словам, на заседании обсуждался объявленный Украиной выход из режима АТО и переход к Операции объединенных сил.

«Контактная группа обсудила ситуацию в связи с заявленным выходом Украины из режима АТО и переходом к Операции объединенных сил. Российская делегация, исходя из своей посреднической миссии, поставила вопрос о гарантиях соблюдения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей. Эти гарантии были даны», — заявил Грызлов. Он подчеркнул, что «представители Украины подтвердили приверженность мирному политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений».

Донбасс, переговоры, контактная группа, Борис Грызлов
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