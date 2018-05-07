Смерть ребенка в Тернопольской области не связана с вакцинацией, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения (Минздрав) Украины обнародовали результаты расследования смерти ребенка в Тернопольской области, после которой было введено запрета на ввоз индийской вакцины. Расследованием установлено, что вакцина не является причиной смерти, говорится в сообщении Минздрава, передает РБК-Украина.
Также министерство поручило Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отозвать ранее выданное распоряжение о временном изъятии вакцины «Имовакс Полио» (профилактика полиомиелита, — ред.) и вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша.
«Региональная группа оперативного реагирования предоставила результаты расследования летального исхода ребенка в Тернопольской области, который совпадал по времени с проведением иммунизации. Результаты доказывают отсутствие причинно-следственной связи между проведением иммунизации и смертью», — сообщает Минздрав.
Отмечается, что эксперты Госслужбы не имели никаких фактов относительно того, что смерть ребенка может быть связана с применением вакцины. В связи с этим распоряжение о временном запрете серии вакцин АКДС и ИПВ должно быть отменено.
В Минздраве сообщили, что всего в течение 2017 года было проведено 1 млн 361 тыс. 776 прививок. В том числе — 120 584 детям проведена прививка против полиомиелита (ИПВ), 192 004 проведена прививка против дифтерии, коклюша и столбняка. Что касается детской смертности, то были расследованы все случаи смертей в течение прошлых лет. Во всех случаях причина смерти была установлена и не зафиксировано ни одной смерти в результате вакцинации.
Напомним, ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение индийской вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша. Запрет был вызван инцидентом, когда вечером 23 апреля в Тернополе вскоре после комплексной прививки умер 6-месячный ребенок. Утром девочка выглядела вполне здоровой. Родные предполагали, что ребенок мог умереть в результате прививки.
Уже 26 апреля было открыто уголовное производство по факту смерти ребенка. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила от острой дыхательной недостаточности.
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