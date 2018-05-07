НСЗУ объявила конкурс на занятие вакантных должностей

Национальная служба здоровья Украины объявила конкурс на занятие вакантных должностей государственной службы категории «Б» и «В» аппарата службы.
Согласно приказу, обнародованному на сайте Министерства здравоохранения Украины, в НСЗУ ищут замдиректора департамента — начальника отдела судебно-претензийной работы, а также замначальника управления — начальника отдела бухгалтерского учета, заместителя главного бухгалтера Управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Приказом также объявлен конкурс на должность заведующего сектором оценки и устранения коррупционных рисков, начальников двух отделов — отдела законопроектной и нормопроектировочной работы юридического департамента, а также отдела по работе с договорами по первичной медицинской помощи департамента договорной работы и мониторинга.
Кроме того, набираются главные специалисты отделов бухгалтерского учета управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности, отдела работы с договорами по первичной медицинской помощи департамента договорной работы и мониторинга, сектора оценки и устранения коррупционных рисков, а также отдела судебно-претензионной работы юридического департамента.
Документы, перечень которых вместе с требованиями к кандидатам на каждую из вакансий обнародован на сайте Минздрава, принимается до 17 мая (18:00)
Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.
В рамках реформы была создана НСЗУ, которая будет выполнять роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета. При этом коммунальные медицинские учреждения должны пройти обязательный для присоединения к медреформе процесс автономизации, в частности, реорганизоваться в коммунальное некоммерческое предприятие (КНП). Только статус КНП позволит медучреждению сотрудничать с НСЗУ.
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