Войти
Порошенко сказал, когда ждет транш МВФ
перспективы
Порошенко сказал, когда ждет транш МВФ
Субсидий в новом сезоне могут лишиться более 55 тысяч семей, - Рева
соцполитика
Субсидий в новом сезоне могут лишиться более 55 тысяч семей, - Рева

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадровая политика
RSS

НСЗУ объявила конкурс на занятие вакантных должностей

85
НСЗУ объявила конкурс на занятие вакантных должностей

Национальная служба здоровья Украины объявила конкурс на занятие вакантных должностей государственной службы категории «Б» и «В» аппарата службы.

Согласно приказу, обнародованному на сайте Министерства здравоохранения Украины, в НСЗУ ищут замдиректора департамента — начальника отдела судебно-претензийной работы, а также замначальника управления — начальника отдела бухгалтерского учета, заместителя главного бухгалтера Управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Приказом также объявлен конкурс на должность заведующего сектором оценки и устранения коррупционных рисков, начальников двух отделов — отдела законопроектной и нормопроектировочной работы юридического департамента, а также отдела по работе с договорами по первичной медицинской помощи департамента договорной работы и мониторинга.

Читайте также: Полиция предоставила охрану нардепу Найему, – Князев

Кроме того, набираются главные специалисты отделов бухгалтерского учета управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности, отдела работы с договорами по первичной медицинской помощи департамента договорной работы и мониторинга, сектора оценки и устранения коррупционных рисков, а также отдела судебно-претензионной работы юридического департамента.

Документы, перечень которых вместе с требованиями к кандидатам на каждую из вакансий обнародован на сайте Минздрава, принимается до 17 мая (18:00)

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

Читайте также: В Украине из-за смерти младенца временно запретили индийскую вакцину

В рамках реформы была создана НСЗУ, которая будет выполнять роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета. При этом коммунальные медицинские учреждения должны пройти обязательный для присоединения к медреформе процесс автономизации, в частности, реорганизоваться в коммунальное некоммерческое предприятие (КНП). Только статус КНП позволит медучреждению сотрудничать с НСЗУ.

Минздрав, конкурс, вакансии, НСЗУ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 7 мая 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.598,73 0.0076 2.625,48 0.0007
100 евро 3.104,86 -0.0251 3.159,85 -0.0291
10 рублей 3,81 0.0021 4,30 0
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Нассим Талеб
Нассим Талеб
экономист и трейдер, автор теории «Черного лебедя»

У меня аллергия на кредиты

Я никогда, ни разу в своей жизни не занял ни пенса. Так что у меня нулевой кредитный рекорд. Ни ипотеки, ни ссуды, ничего. Когда у меня не было денег, я арендовал. У меня аллергия на кредиты, я с презрением отношусь к людям, у которых есть долги, и я этого не скрываю. Я поддерживаю убеждение римлян, что должники - не свободные люди.
Кость Бондаренко
Кость Бондаренко
политолог

25 фактов о Карле Марксе

Сегодня в интернете очень популярны материалы типа «20 фактов о ...», которые дают возможность пробежаться «галопом по Европам» или «коснуться всего слегка с ученым видом знатока». Учитывая незаурядность события - 200-летие со дня рождения Карла Маркса - мы предлагаем свои «25 фактов о Карле Марксе».
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Доллар по 31,8: какие прогнозы закладывает Кабмин на 3 года

Во второй половине апреля 2018 года в средства массовой информации просочился проект Постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 гг. Правительство собирается в 2019 году порадовать своих граждан: приростом ВВП 3,6%, инфляцией 6,5%, безработицей 8,9% и среднегодовым курсом 30,5 грн за доллар. На этом наш Кабмин не останавливается, и дает ориентиры на 2020 и 2021 год. Чем интересен этот Проект документа, так, в перспективе, своим официальным статусом и возможностью назвать заложенные в него ориентиры официальными. Однако более детальный анализ говорит, что, скорее всего, мы имеем дело не с продуктом тщательного анализа, а с желаемым планом Кабмина.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016