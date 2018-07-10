Китай создаст с арабскими странами межбанковское объединение

Китай создаст китайско-арабское межбанковское объединение, в расположении которого будет 3 миллиарда долларов на проекты финансового сотрудничества, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
«С целью продвижения финансового сотрудничества, Китай создаст китайско-арабское межбанковское объединение, в расположении которого будет находиться 3 миллиарда долларов на проекты финансового сотрудничества», — заявил Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия 8 встречи министров иностранных дел Форума китайско-арабского сотрудничества, передает РИА Новости.
Он выразил готовность китайской стороны работать над долгосрочным стратегическим планированием с арабскими странами, укреплять сотрудничество в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта, биофармацефтики, «умных городов» и в других областях.
Министерская встреча Форума китайско-арабского сотрудничества пройдёт во вторник в Пекине. Ожидается, что по итогам встречи будет принята Пекинская декларация, План действий на 2018-2020 годы, а также другие документы.
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