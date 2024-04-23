Джеффрі Паєтт: США продовжать співпрацювати з Україною щодо лібералізації енергетичного ринку

США продовжать співпрацювати з українськими партнерами задля просування реформ і лібералізації енергетичного ринку – це допоможе залучити іноземних інвесторів. На цьому наголосив помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт під час Першого українського форуму з біометану.
Пресслужба "Нафтогазу" повідомила, що Паєтт на заході відзначив успіхи щодо впровадження реформи корпоративного управління на підприємствах Групи, а також додав, що Україна має зосередитися на розвитку біометанових електростанцій. Це зменшить витрати.
“Значна частина сільськогосподарських відходів може бути перетворена на біометан для виробництва електроенергії на менших електростанціях, розташованих ближче до міського населення та споживачів. Це зменшить втрати при транспортуванні електроенергії, підвищить гнучкість енергосистеми та дозволить Україні краще використовувати змінні відновлювані ресурси, такі як вітер і сонце”, – сказав помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів.
За його словами, Одеса є чудовим прикладом місця, де електростанція на біометані може покращити енергетичну безпеку міста і стимулювати економічне зростання портів і важливих промислових баз.
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