В Україні сповільнилося зростання цін, зокрема на харчові продукти, - ЗМІ

В Україні в останні місяці помітно сповільнилося зростання цін, зокрема на харчові продукти.

Про це йдеться у матеріалі "Апострофа".

"Низька інфляція у нас через те, що падають ціни на товари, вироблені в Україні, зокрема продукти харчування", - пояснив виданню засновник інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

Справді, за рік більш ніж на 13% подешевшав цукор, на 17,4% подешевшала олія, а ціни на яйця за цей період обвалилися майже на 35%. Одна з головних причин падіння цін на ці та деякі інші продукти пов'язана з блокуванням українсько-польського кордону, яке почалось восени 2023 року. Через перекриття кордону експорт з України ускладнений, через що на внутрішньому ринку утворюється надлишок пропозиції.

"Весь цей обсяг, який на внутрішньому ринку - це експортний обсяг, який не їде до Європи, тому що там стоять поляки. І зараз виробники змушені продавати дешевше - у них просто іншого варіанту немає", - розповів "Апострофу" виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Ще однією причиною уповільнення інфляції може бути загальний спад економічної активності країни.

"Мабуть, весняного прискорення української економіки немає. Попит на товари не тільки не зростає, а й знижується", - сказав у коментарі виданню аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.