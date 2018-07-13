Мэй порекомендовала Трампу как разговаривать с Путиным

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствует встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 16 июля в Хельсинки. Об этом она заявила в ходе совместной с Трампом пресс-конференции.

При этом Мэй отметила, что выступает за диалог с Россией «с позиции силы и единства». Великобритания, по ее словам, продолжит «сдерживать всю активность, цель которой — подорвать наши демократии».

Мэй также рассказала, что поблагодарила Трампа за поддержку после новостей о применении нервнопаралитического вещества в Солсбери.

Напомним, что президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки.