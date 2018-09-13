АМКУ разрешил объединение Rozetka и Prom.ua

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил владельцам маркетплейса Rozetka получить контроль над маркетплейсами группы компаний EVO. Об это агентству «Интерфакс-Украина» сообщил анонимный источник в комитете.
АМКУ согласовал приобретение компанией Temania Enterprises Ltd (Лимасол, Кипр) долей в уставных капиталах компаний «Уапром» и "Аукро Украина«(Киев), «Тиу.Ру» (РФ), «Проект Дилбай» (Беларусь), и «Рекламное Агентство Сату.кз» (Казахстан), что обеспечит ей превышение 50% голосов в высших органах управления указанных компаний.
В результате указанных концентраций покупатель (владеющий онлайн-площадкой для торговли Rozetka.ua) обретет контроль над маркетплейсами объектов Prom.ua, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, Kabanchik.net, Zakupki.prom.ua, Satu.kz, Deal.by и др.
Как сообщалось, АМКУ в августе начал расследование начал рассмотрение ряда дел о концентрации, которые приведут к получению владельцами маркетплейса Rozetka контроля над маркетплейсами группы компаний EVO.
Интернет-супермаркет Rozetka и группа компаний EVO планируют объединиться. В результате планируемой сделки Rozetka выкупит долю Naspers в группе компаний EVO, а доля основателей EVO трансформируется в долю в объединенной компании.
Сделка будет закрыта после разрешения АМКУ на концентрацию в Украине.
Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет.
ООО «Розетка.УА» в 2017 году увеличила выручку на 24,5% — до 6 млрд грн, а ее чистая прибыль выросла на 9,3% — до 8,91 млн грн.
Основной бизнес EVO — маркетплейсы. Проекты группы работают в Украине, Беларуси, России, Казахстане. В мае 2016 года электронная площадка Prom.ua была реорганизована в группу компаний EVO. Группа реализует B2C, B2B, B2G и C2C проекты в интернете. Так, в рамках EVO развиваются следующие проекты Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, «Вчасно», Shafa.ua.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016