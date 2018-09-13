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АМКУ разрешил объединение Rozetka и Prom.ua

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АМКУ разрешил объединение Rozetka и Prom.ua

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил владельцам маркетплейса Rozetka получить контроль над маркетплейсами группы компаний EVO. Об это агентству «Интерфакс-Украина» сообщил анонимный источник в комитете.

АМКУ согласовал приобретение компанией Temania Enterprises Ltd (Лимасол, Кипр) долей в уставных капиталах компаний «Уапром» и "Аукро Украина«(Киев), «Тиу.Ру» (РФ), «Проект Дилбай» (Беларусь), и «Рекламное Агентство Сату.кз» (Казахстан), что обеспечит ей превышение 50% голосов в высших органах управления указанных компаний.

В результате указанных концентраций покупатель (владеющий онлайн-площадкой для торговли Rozetka.ua) обретет контроль над маркетплейсами объектов Prom.ua, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, Kabanchik.net, Zakupki.prom.ua, Satu.kz, Deal.by и др.

Как сообщалось, АМКУ в августе начал расследование начал рассмотрение ряда дел о концентрации, которые приведут к получению владельцами маркетплейса Rozetka контроля над маркетплейсами группы компаний EVO.

Интернет-супермаркет Rozetka и группа компаний EVO планируют объединиться. В результате планируемой сделки Rozetka выкупит долю Naspers в группе компаний EVO, а доля основателей EVO трансформируется в долю в объединенной компании.

Сделка будет закрыта после разрешения АМКУ на концентрацию в Украине.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет.

ООО «Розетка.УА» в 2017 году увеличила выручку на 24,5% — до 6 млрд грн, а ее чистая прибыль выросла на 9,3% — до 8,91 млн грн.

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Основной бизнес EVO — маркетплейсы. Проекты группы работают в Украине, Беларуси, России, Казахстане. В мае 2016 года электронная площадка Prom.ua была реорганизована в группу компаний EVO. Группа реализует B2C, B2B, B2G и C2C проекты в интернете. Так, в рамках EVO развиваются следующие проекты Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, «Вчасно», Shafa.ua.

АМКУ, Prom.ua, Rozetka
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